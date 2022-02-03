Антитренди 2022. Туфлі на шпильці та оверсайз виходять із моди

Голлівудська стилістка розповіла, яких речей краще позбутися, або хоча б відкласти на далеку полицю.

2022 рік обіцяє бути дуже цікавим роком у тому, що стосується моди та трендів. Але вже зараз стилісти вважають, що деякі модні дрібнички, які тривалий час посідали місце на подіумах і в гардеробах, вийшли з моди. Про це пише Insider.

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Втім, хоч стилісти іноді рекомендують поводитися з подібними речами радикально — але краще їх просто відправити на далеку полицю в гардеробі. Адже, як відомо, мода циклічна, і хто знає, що речі, які, можливо, впали в немилість, уже незабаром знову опиняться на модному Олімпі.

Легінси

Звичайні легінси змінять комбінезони, а легінси відправляться туди, звідки і з'явилися – у спортзал.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у легінсах та ботфортах Фото: Instagram kimkardashian

Втім, що робити великим любителькам легінсів на зразок Кім Кардаш'ян? Вони замінять еластичні штани, що обтягують, штанами з екошкіри, або чоботами-панчохами. Завжди залишиться спосіб продемонструвати форми.

Туфлі на шпильках

Селебріті часто протестують проти класичних черевиків на шпильці. Адже як би елегантно вони не виглядали, дуже рідко вони зручні для тривалого носіння. Крістіан Лубутен, творець культових туфель з червоною підошвою чесно зізнавався, що робить взуття гарне, але ніяк не зручне.

[ + – ] Туфлі на шпильці – вже не в трендах Фото: Instagram sarahjessicaparker

"Моє взуття — для того, щоб ним милувалися. Моя мета — зробити жінку привабливою і сексуальною, а її ноги — настільки довгими, наскільки це тільки можливо", — говорив метр.

Але в історію увійшла і акторка Крістен Стюарт, яка, виходячи на червону доріжку, все частіше скидає свої шпильки і далі дефілює босоніж, протестуючи проти нав'язаних стандартів краси. Замінити такі красиві, але такі незручні туфлі стилісти рекомендують черевиками челсі, туфлями на танкетці, або платформі, або взуттям на низьких "котячих" підборах.

Оверсайз

Оверсайз увійшов у моду в період пандемії, коли люди не бачили причин одягатися і змінювати зручну піжаму, або розтягнутий светр на щось зручніше.

[ + – ] Джастін і Гейлі Бібер у вже немодному оверсайзі Фото: Instagram haileybieber

Але часи змінюються, у розклад повернулися модні вечірки і тепер зручний оверсайз відходить у минуле. Речі знову мають бути за розміром.

Джинси скіні

Стилісти називають джинси скіні головною річчю, яку варто прибрати із гардеробу.

[ + – ] Джинси скіні вийшли з моди

Тепер у моді джинси буткат, прямі джинси, джинси бойфренди, але тільки не джинси, що занадто щільно облягають ноги та стегна.

Топи з вирізами на плечах

Цей тренд існує настільки давно, що йому вже просто настав час вирушити на заслужений відпочинок.

[ + – ] Белла Хадід у топі з вирізами на плечах Фото: Instagram bellahadid

Але ті, кому подобаються ефектні топи — краще вибрати топи з пишними рукавами або довгими манжетами. Але не вирізами – вирізи мають відправитися на далеку полицю.

Масивні кросівки

Кросівки ставали дедалі більш грубішими, обростали деталями, підошва – усе масивнішою. Але дизайнери нарешті вирішили поставити цю тенденцію на паузу.

[ + – ] Масивні кросівки більше не в моді

Тепер у моді кросівки більш класичної та елегантної форми. Підошва все ще може бути товстою та рифленою, не надто.

Шорти-велосипедки

"Тепер, коли ми знову одягаємося для роботи, вечері та заходів, тенденція носити спортивні велосипедки як повсякденний одяг безумовно йде на спад", — говорить Тара Дюпюї, відома голлівудська стилістка і модель.

[ + – ] Гейлі Бібер у шортах-велосипедках Фото: Instagram haileybieber

Вона пропонує більш зручну альтернативу – наприклад, шорти з бавовни.

Панами в стилі ретро

Панами-відра, або панами у стилі ретро – увійшли в моду у 1990-х, і повернулися до моди у 2020-х. Але тепер стилісти вважають, що настав час замінити цей модний аксесуар іншим не менш модним – наприклад бейсболкою, або в'язаною шапочкою.

[ + – ] Панами зі стилю ретро — більше не у моді

Але тут із стилістами можна посперечатися. Панами підходять більшості, тоді як бейсболки далеко не всім, а в'язані шапочки псують зачіску.

Принт "шахівниця"

Такий принт увійшов у моду після гучного серіалу "Ферзевий гамбіт" 2020 року. Але стилісти, як вони зараз зізнаються, були від нього не в захваті. "Принти у вигляді шахівниці візуально дратують, і їх неймовірно складно носити і поєднувати в реальних життєвих ситуаціях", — говорить Тара Дюпюї. А ще подібний принт невловимо нагадує скатертину.

[ + – ] Белла Хадід у вже немодному картатому принті Фото: Instagram bellahadid

На заміну приходить класична "шотландка", або "гусяча лапка" — більш щадний для очей картатий принт.