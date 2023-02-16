Гострі шкарпетки та балетні туфельки. Головні тренди взуття на весну 2023

Весна вже скоро, а значить, час собі вибрати відповідне взуття, яке вас порадує і додасть завершеності образу.

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Зима нарешті закінчується, а значить, скоро настане час плащів, туфель і витончених чобітків. Словом, нарешті, можна буде створювати образ, який подобається та підходить до настрою, а не той, у якому тепло й не більше.

Здавалося, що в 2023 році станеться якась революція в моді, але, всупереч очікуванням трендсеттерів, тенденції 2023 року знову зробили виток у минуле, і в моді виявилися ретро-тренди, а також класика, але у своєму новому прочитанні.

Фокус зібрав головні тренди весни 2023 року.

Чоботи-панчохи

Чоботи-панчохи колись були предметом бажання радянських модниць, потім вони увійшли в моду в 1990-х, далі були ненадовго забуті, але дизайнери час від часу повертали цей тренд до життя.

[ + – ] Чоботи-панчохи Фото: Balenciaga [ + – ] Чоботи-панчохи Фото: Balenciaga

І тепер вони знову опинилися на піку взуттєвих трендів 2023 року. Головне, щоб халява була обтислою, а матеріал цього разу не має значення: еластична тканина, оксамит, лакова шкіра. Вони можуть бути яскравими та просто чорними, на підборах-шпильці, платформі та без підборів зовсім. Словом, це універсальний тренд, який пасуватиме всім.

Чоботи з халявою-гармошкою

На противагу чоботям-панчохам у трендах виявилися чоботи з халявою-гармошкою. До того ж іноді цей тренд навіть поєднує в собі кілька. Але гармошка на кісточці залишається.

[ + – ] Чоботи з халявою-гармошкою — у трендах 2023 Фото: Amina Muaddi [ + – ] Чоботи з халявою-гармошкою — у трендах 2023 Фото: Amina Muaddi

Такі чоботи можуть бути будь-якого кольору та фасону, але з акцентом на металік та гострі носи — у трендах головною та найстильнішою моделлю залишаються чоботи сріблястого кольору з гострим носком на шпильці. Стильний і ошатний аксесуар, який розбавить будні ранньої весни, коли так хочеться свята.

Гострий носок

Фахівці щороку застерігають, що гострі носки — це не надто корисно, адже пальці ніг здавлюються, і довго в такій моделі взуття не походиш, але сперечатися складно: це ефектно.

Фото: Balenciaga

Так що гострий носок повернувся та зайняв місце в трендах весни 2023. Туфлі, балетки, чоботи — хоч щось має бути з гострим носком, який надає витонченості й елегантності будь-якому образу.

Балетні туфельки

А ті, кому гострий носок уже набрид, модні експерти пропонують найтрендовіше взуття сезону — балетні туфельки. Взуття, що нагадує пуанти й балетні туфлі, повернулося в моду з легкої руки Miu Miu. А колись за часів "Пліткарки" жодна модниця не обходилася без цих туфель у своєму гардеробі. Навесні 2023 модні балетки, що максимально нагадують балетне взуття: з атласу, пастельних тонів, із крихітним бантиком і перемичкою, на якій може бути назва бренду.

Фото: Miu Miu Фото: PRADA Фото: Miu Miu Фото: Balenciaga Фото: PRADA

До того ж цього року пуанти можуть бути й на шпильці. Але в період між тижнями моди в Нью-Йорку та Копенгагені на показах весни/літа 2023 року всюди можна було побачити туфельки на плоскій підошві, що свідчить про те, що балетки повернулися. Після зимових місяців у черевиках і шерстяних шкарпетках пара простих балеток виявиться саме тим, що вам потрібно.

Туфлі Мері Джейн

Один із найстаріших трендів, який насправді ніколи не виходив із моди. Інфантильні та милі туфельки з ремінцем отримали свою назву від героїні коміксу Buster Brown, що вийшов у 1902 році. Героїню коміксу — маленьку Мері Джейн — незмінно зображували в черевичках із ремінцем і червоним беретом. І досі це одна з найпопулярніших моделей жіночого взуття у світі.

[ + – ] Туфлі Мері Джейн — у трендах весна 2023 Фото: Miu Miu [ + – ] Туфлі Мері Джейн — у трендах весна 2023 Фото: Miu Miu

Але тепер черевики Мері Джейн не роблять вас скромницею. Навпаки, навесні 2023 року актуальні екстравагантні та яскраві Мері Джейн: на платформі, з гострими носками, на оригінальному підборі та кількома ремінцями з яскравими пряжками. А ще це справді зручна модель, яка добре та надійно сидить на нозі.

Туфлі на платформі

І якщо йдеться про платформу, то так, вона все ще в моді. Ризикові дівчата взувають туфлі на дуже високій платформі, практичні віддають перевагу стійкішій.

[ + – ] Взуття на платформі — у трендах Фото: Getty Images

Але платформа вносить приємну різноманітність і нотку бунтарства у весняні образи 2023 року.

Клоги

Сабо на дерев'яній підошві, або клоги, цієї весни впевнено увійдуть у наше життя. Дивно, але традиційно клоги (в Англії), або сабо (у Франції), робилися з цілісного шматка дерева та були дуже популярні серед селян і робітників. Наприклад, вони оберігали ноги від падіння колод або інших травм. А ще це була дешева й доступна альтернатива шкіряним туфлям.

Фото: Getty Images

У наш час клоги не роблять цілком із дерева, тільки якщо якийсь бренд не захоче шокувати публіку. Зазвичай верх у сучасних клогів усе-таки роблять із тканини, шкіри або навіть хутра. З теплими шкарпетками їх носять навіть узимку. І навесні цей тренд нікуди не подінеться. Словом, клоги — у трендах весни 2023 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як носити взуття на підборах, щоб це було не надто травматично. Головне — правильно підбирати зручні туфлі та не забувати про масаж стоп наприкінці дня.