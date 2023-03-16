Туфли Золушки, танкетки и стиль 1960-х. Главные тренды обуви на весну 2023

Даже если настоящих теплых деньков еще нужно дожидаться, с обувными трендами модные эксперты уже определились и нас ждет много удобного ретро.

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Уже совсем скоро станет тепло и настанет то чудесное время, когда ботинки и кроссовки заменят удобные туфли и босоножки. Этой весной в трендах обуви много моделей из прошлого: даже на подиумах преобладали ремиксы классических силуэтов: остроносые туфли, туфли на танкетке, прозрачные башмачки, напоминающие обувь Золушки и даже вездесущие вариации на тему классических туфелек Мэри Джейн.

И не стоит забывать про главный тренд весны 2023 – балетные туфельки. Это не привычные балетки, то есть простая обувь на плоской подошве, а именно фантазия на тему пуантов. Некоторые бренды предлагают даже пуанты на каблуке, но при этом со всеми сопутствующими и узнаваемыми атрибутами: нежный шелковый, или атласный материал, закругленный носок и бантик из шнурка, который в настоящих пуантах имеет вполне утилитарное значение: благодаря ему пуанты плотно держаться на ноге балерины.

Ищете ли вы повседневную обувь или пару туфель для танцев до рассвета, каждый найдет что-то для себя.

Фокус собрал топ-10 трендов обуви на весну 2023.

Прозрачная обувь

Конечно, Золушка забыла свою стеклянную туфельку на балу, но вам будет трудно найти кого-то, кто потеряет прозрачный башмачок, которые сейчас в трендах. Может, голые платья никогда и не выходили из моды, но прозрачные туфли, которые когда-то постоянно носила Ким Кардашьян, снова в моде.

Прозрачные туфли Золушки - в трендах

Впрочем, в трендах не только прозрачные мюли на шпильке, или платформе, как у стриптизерш, в моде те модели, которые когда-то назывались "мыльницами" и были очень популярны у советских модниц.

Прозрачные сандалии, лодочки и туфли без задника – стилисты называют их туфлями Золушки и желейными туфлями. Но эксперты напоминают, что эффектная прозрачная обувь "не дышит", а потому слишком закрытые модели не стоит надевать в жару.

Танкетка

Отличные новости для тех, кто не любит обувь на плоской подошве, но не является поклонником каблуков. Танкетка возвращается в моду и, похоже, останется в трендах надолго.

Танкетка снова в моде

Удобные и яркие, с логотипами, вырезами на танкетке и даже симбиозом танкетки и каблука. Словом, весной 2023 у нас будут все шансы выглядеть элегантно и чувствовать себя удобно в туфельках для теплой погоды.

Плетеная обувь

Модные журналы называют их "сандалии рыбака". Но факт остается фактом – плетеная обувь в тренде. Мелкого плетения, как рыбачья сеть, напоминающая чулки в сетку, или просто обувь из массивных надежных ремешков, переплетенных между собой.

Плетеная обувь - в трендах на весну 2023 Фото: Bottega Veneta Плетеная обувь - в трендах на весну 2023 Фото: Bottega Veneta

Если хотите быть в тренде – обзаведитесь такой парой обуви. Особенно в моде мюли, или туфли без задника с плетеным верхом.

Микро каблуки

Тренд из 1960-х, когда туфли-лодочки делали на маленьких острых каблучках. Вроде шпилька, но не совсем. Невысоких каблук делает такую обувь более устойчивой, но сохраняет изящный силуэт.

Обувь на микро каблуке - в трендах

Дизайнеры и раньше делали попытки вернуть микро-каблучки в моду, но весной 2023 года это у них получилось наиболее успешно.

Балетные туфельки

Не балетки, скромные и изящные, а самые настоящие пуанты, но без необходимости становиться на пальцы и разучивать па-де-де.

Балетные туфли - самый модный тренд весны 2023 Фото: Miu Miu Балетные туфли - самый модный тренд весны 2023 Фото: Miu Miu

Современные балетные туфельки полностью повторяют фасон классических пуантов и даже шьются из мягкой атласной ткани. Цвета – самые разнообразные. От классических телесных, до ослепительно ярких. Те, кто в тренде, носят их с вязаными гетрами и плотными носками, продолжая тренд на балетную моду.

Сияющие стразы

Долгое время считалось, что стразы и блестки нужно приберечь на вечер. Современные тренды диктуют иную моду: сиять нужно всегда.

Туфли в стразах - самая модная обувь весны 2023 Фото: Alaïa

И необязательно, чтобы туфли украшали скромные мелкие стразы, большие хрустальные капли, или огромные блестки – в тренде. Пусть ваши туфли блестят и переливаются на весеннем солнце.

Дутые туфли

Туфли-пуховики, или туфли, которые как будто вдохновлялись человечком Мишлен, снова в тренде. Впервые после 2000-х, когда они неуверенно входили в моду.

"Пухлая" обувь в трендах на весну 2023

Такие туфли мягкие и удобные, а нога в них кажется хрупкой и изящной. Немного избыточно, но стильно и забавно. Хотите быть в тренде – купите пухлые туфельки.

Все о Мэри Джейн

Туфли Мэри Джейн никогда не выходили из моды, получив свое название в 1902 году в честь персонажа американского комикса Buster Brown. Героиню комикса — маленькую Мэри Джейн — неизменно изображали в туфельках с ремешком и красном берете.

Туфли Мэри Джейн в трендах на весну 2023 Фото: Miu Miu Туфли Мэри Джейн в трендах на весну 2023 Фото: Miu Miu

Но теперь туфли Мэри Джейн уже не прерогатива скромных девушек, в трендах яркие и стильные Мэри Джейн на высоких каблуках, с яркими пряжками и даже на платформе.

Деним

Кожа, замша, эко-кожа и шелк – эти материалы всегда в тренде при изготовлении обуви. Но деним с недавних пор стал одним из самых популярных материалов для модной одежды и было бы странно, если бы из него не начали делать и обувь.

Деним теперь используется и для обуви

В 2000-х деним уже был моден, но не с таким размахом. Сейчас ему дали второй шанс.

Лоферы с логотипом

Лоферы – классические удобные туфли модных студентов. И они никогда не выйдут из моды. В 2023 году они вознеслись на вершину модных трендов с новой деталью.

Лоферы теперь должны быть с логотипом, и логотип должно быть хорошо видно Фото: Gucci Official

Теперь верх лоферов украшает не просто цепочка, или ремешок, а логотип. И чем он больше – тем лучше. Броский и яркий – лучший выбор для весны 2023.

Напомним, ранее Фокус писал, какую куртку выбрать на весну. В трендах бомберы, косухи и даже университетские куртки.