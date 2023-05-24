Модні тренди. 7 найкращих аксесуарів для волосся на літо 2023

У тренді – яскраві фарби, зручність та простота.

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Літо — це не тільки пора яскравих і легких вбрань з легких тканин, босоніжок і купальників, але і не менш яскравих аксесуарів,зокрема і для волосся. Фокус роздивився модні тренди 2023 та пропонує своїм читачкам кілька свіжих ідей, які допоможуть бути на стилі буквально з п'ят до голови. Акцентний обруч або заколка додадуть образу фарб і будь-яку зачіску зроблять цікавою і незабутньою. Отже, що ж модно з аксесуарів для волосся влітку 2023 року?

Наклейки на волосся

Прикраси та кристали у волоссі – тренд на подіумі та в соцмережах.

"Бачити наклейки та прикраси у волоссі — це правильно. Додавши їх, ви поєднуєте елегантну зачіску з модною заявою, прикрашаючись аксесуарами з голови до п'ят", — говорить Ендрю Фітцсаймонс, знаменитий перукар і засновник компанії свого імені з догляду за волоссям.

Крім наклейок, можна в магазинах для творчості купити стрази у вигляді перлів чи дорогоцінного каміння і закріпити їх на зачісці за допомогою клею для нарощування волосся. Так, наприклад, робить стиліст та посол Dyson Метью Коллінз. Щоб потім акуратно видалити і клей, і прикраси наприкінці дня, він радить використовувати олію для волосся та гребінець з частими зубцями, щоб акуратно їх розчесати.

Варіант, який не потребує особливого догляду, — шпильки із кристалами Swarovski або самі кристали.

Зажими

Хай живуть 90-ті! Один із найулюбленіших аксесуарів для волосся – шпилька-"крабик" – знову в тренді. Вона дуже універсальна, оскільки дозволяє робити будь-які зачіски та на будь-яких типах волосся, додавши індивідуальності образу.

Укладка волосся за допомогою затискача настільки проста, наскільки це можливо. Спочатку потрібно зібрати волосся біля основи голови, зробивши низький хвіст. Потім закрутити хвіст догори, перш ніж закріпити його на решті голови. Якщо волосся тонке або має шовковисту текстуру, спеціальний спрей додасть зернистості, що допоможе втримати його на місці.

Обручі

І Коллінз, і Фітцсаймонс згодні з тим, що широкий обруч — це ідеальне поєднання стилю та функціональності. Наприклад, якщо волосся виглядає жирним, пов'язка на голову може вирішити більшість проблем, оскільки вона покриває жирне волосся і відсуває його назад, щоб воно не заважало.

Влітку 2023 особливо популярні обручі з вузлом посередині. Вони підходять для об'ємного волосся, а яскраві кольори додадуть індивідуальності та фарб. Однак не менш цікаві варіанти обручів, прикрашених намистинами, бісером, кристалами, квітами.

Намистини та великий бісер

Ці аксесуари відмінно підійдуть для тих, у кого густе або кучеряве волосся. Їх достатньо закріпити на волоссі, без застосування клею, і це додасть образу екзотичності, легкості, а якщо намистини золотого кольору, то і шляхетності.

Фото: Amazon

Резинки з тканини для волосся в стилі 90-х

Така резинка для волосся більше, ніж ретро. У порівнянні з пластиком і тонкими резинками, вона дуже дбайливо ставиться до волосся, не залишає складок і не дає сильно тягнути коріння. Ефектно такі резинки виглядають на зачісці "кінський хвіст". Чим яскравіший колір і чим ширша сама резинка, тим цікавішим виходить образ.

Заколка-автомат з мінімумом декору

Проста і стильна заколка — це спосіб додати деталі до звичайного стилю з напіввідкритим і напівопущеним волоссям. При всій аскетичності такий аксесуар ідеально підійде для ділового ансамблю, проте не менш цікаво буде виглядати з простими джинсами і футболкою або сарафаном.

Гламурні хустки для волосся

Хустки та шарфи для волосся ідеально підходять для літа 2023 і додадуть образу жіночності та ніжності. Атласні, шовкові синіх, коричневих та теракотових відтінків – тренд сезону. Їх можна носити різними способами, що дає додаткові бонусні бали за універсальність.

Раніше Фокус писав, які босоніжки будуть модними влітку 2023 року.