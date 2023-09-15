Стрижка боб – хит осени 2023: пять вариантов самой модной прически сезона

Многие часто путают стрижки боб и каре, однако между ними есть определенные отличия.

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Осень – время не только пересмотреть свой гардероб в пользу более теплых вещей, но и сезон, когда можно обновить прическу. Одной из самых популярных причесок в последнее время стал боб. Благодаря своей универсальности, такая стрижка не доставляет особых хлопот, а смотрится после каждой укладки по-новому. Ресурс Bangstyle предлагает пять вариантов боба, чтобы каждая модница нашла для себя что-то свое, если она любит короткие стрижки.

Оригинальному классическому бобу уже около 100 лет. Считается, что он возник во Франции, с легкой руки популярного парикмахера Антуана де Пари. Прообразом стрижки стали стилистические эксперименты танцовщицы Ирен Касл и легендарной Коко Шанель. Именно они доказали, что в XX веке женщина может носить короткую прическу с высоко поднятой головой,

Разница между бобом и каре

Многие стилисты и парикмахеры до сих пор спорят, в чем же разница между этими двумя видами стрижек, которые визуально очень похожи. Каре (в переводе с французского означает дословно "квадрат") — это популярная прическа для средней длины волос с четко очерченной их границей. При выполнении каре волосы стригутся по одной ровной линии выше плеч, но ниже уха. Классическое каре предполагает обязательное наличие челки. Также каре немыслимо без градуировки (парикмахерская техника при которой одна прядь стрижется короче или длиннее соседней), направленной внутрь. Это позволяет концам волос загибаться внутрь без всяких дополнительных укладок и средств.

Боб, по мнению многих историков моды, вырос именно из каре. Классический боб очень близок к привычному каре — стрижка средней длины без ассиметричных линий.

В принципе, существует очень мало различий между такими стрижками как боб и каре, особенно с учетом того многообразия вариаций на тему одной и другой прически. Поэтому очень часто эти понятия отождествляются и боб называют каре, а каре бобом.

Наверное, основным принципиальным отличием между этими двумя техниками является отсутствие градуировки при выполнении стрижки боб.

Итальянский боб

Итальянский боб – это массивная стрижка, задевающая шею, с длиной боба, создающей ощущение тяжести и объема. Общая атмосфера приобретает классический вид 60-х годов и подходит практически для любого типа волос. Гламурный в сочетании с гладким эффектом или шикарный, когда подчеркивает естественную текстуру, он выглядит великолепно, в чем и заключается его привлекательность.

Итальянский боб придает образу легкости

Рваный боб

Главная "изюминка" рваного боба — в особом оформлении кончиков. Их стригут таким образом, чтобы на голове получился показной творческий беспорядок. Общая форма напоминает длинный боб с текстурированными кончиками, множеством перьевых слоев и челкой под занавеску в стиле 70-х, которая объединяет образ, а края прядей выглядят обкусанными.Эффект достигается при помощи филировочных ножниц или острой бритвы. Несмотря на то, что все локоны имеют разную длину, переходы между ними должны быть подобраны гармонично.

Рваный боб Дженны Ортеги

Боб-каре

Эта тенденция стрижки немного короче, чем средний боб, и достигает уровня челюсти или выше нее. Стрижка состоит из чистых линий и текстурированных слоев, которые создают тонкий образ со смягченной линией веса. Этот образ требует большей термоукладки, чем большинство других, поэтому очень важно иметь под рукой хорошее термозащитное средство.

Хейли Бибер и ее боб-каре

Перевернутый боб

Перевернутый боб – это интересная разновидность каре, когда волосы сзади подстригают так коротко, что шея остается открытой почти полностью. По сути это – все тот же градуированный боб. Стрижка может различаться по длине, добавлению текстуры, колебанию между круглыми и квадратными слоями.

Так выглядит перевернутый боб

Боб-бабочка

Боб-бабочка похож на оригинальную стрижку Butterfly Cut, но имеет более короткую длину. Челка и обрамление лица напоминают крылья бабочки, отсюда и название стрижки. Он роскошный, и его можно украсить текстурированной отделкой или вместо этого использовать полированный эффект. Например, актриса Зендая соединила свой боб-бабочку с полированной и завитой отделкой, чтобы создать современный классический взгляд на образ.

Зендая очень любит боб-бабочку

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