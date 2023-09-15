Стрижка боб — хіт осені 2023: п'ять варіантів наймоднішої зачіски сезону

Багато хто часто плутає стрижки боб і каре, проте між ними є певні відмінності.

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Осінь — час не тільки переглянути свій гардероб на користь більш теплих речей, а й сезон, коли можна оновити зачіску. Однією з найпопулярніших зачісок останнім часом став боб. Завдяки своїй універсальності, така стрижка не завдає особливого клопоту, а виглядає після кожного укладання по-новому. Ресурс Bangstyle пропонує п'ять варіантів боба, щоб кожна модниця знайшла для себе щось своє, якщо вона любить короткі стрижки.

Оригінальному класичному бобу вже близько 100 років. Вважається, що він виник у Франції, з легкої руки популярного перукаря Антуана де Парі. Прообразом стрижки стали стилістичні експерименти танцівниці Ірен Касл і легендарної Коко Шанель. Саме вони довели, що у XX столітті жінка може носити коротку зачіску з високо піднятою головою,

Різниця між бобом і каре

Багато стилістів і перукарів досі сперечаються, у чому ж різниця між цими двома видами стрижок, які візуально дуже схожі. Каре (в перекладі з французької означає дослівно "квадрат") — це популярна зачіска для середньої довжини волосся з чітко окресленою його межею. Під час виконання каре волосся стрижуть по одній рівній лінії вище плечей, але нижче вуха. Класичне каре передбачає обов'язкову наявність чубчика. Також каре немислиме без градуювання (перукарська техніка, за якої одне пасмо стрижеться коротшим або довшим за сусіднє), спрямованого всередину. Це дає змогу кінцям волосся загинатися всередину без жодних додаткових укладок і засобів.

Боб, на думку багатьох істориків моди, виріс саме з каре. Класичний боб дуже близький до звичного каре — стрижка середньої довжини без асиметричних ліній.

В принципі, існує дуже мало відмінностей між такими стрижками як боб і каре, особливо з урахуванням того різноманіття варіацій на тему однієї та іншої зачіски. Тому дуже часто ці поняття ототожнюються і боб називають каре, а каре бобом.

Напевно, основною принциповою відмінністю між цими двома техніками є відсутність градуювання під час виконання стрижки боб.

Італійський боб

Італійський боб — це масивна стрижка, що зачіпає шию, з довжиною боба, що створює відчуття важкості та об'єму. Загальна атмосфера набуває класичного вигляду 60-х років і підходить практично для будь-якого типу волосся. Гламурний у поєднанні з гладким ефектом або шикарний, коли підкреслює природну текстуру, він має чудовий вигляд, у чому й полягає його привабливість.

Італійський боб надає образу легкості

Рваний боб

Головна "родзинка" рваного боба — в особливому оформленні кінчиків. Їх стрижуть таким чином, щоб на голові вийшов показний творчий безлад. Загальна форма нагадує довгий боб з текстурованими кінчиками, безліччю пір'яних шарів і чубчиком під фіранку в стилі 70-х, який об'єднує образ, а краї пасом виглядають обкусаними. Ефект досягається за допомогою філірувальних ножиць або гострої бритви. Незважаючи на те, що всі локони мають різну довжину, переходи між ними мають бути підібрані гармонійно.

Рваний боб Дженни Ортеги

Боб-каре

Ця тенденція стрижки трохи коротша, ніж середній боб і досягає рівня щелепи або вище неї. Стрижка складається з чистих ліній і текстурованих шарів, які створюють тонкий образ із пом'якшеною лінією ваги. Цей образ потребує більшої термоукладки, ніж більшість інших, тому дуже важливо мати під рукою хороший термозахисний засіб.

Гейлі Бібер та її боб-каре

Перевернутий боб

Перевернутий боб — це цікавий різновид каре, коли волосся ззаду підстригають так коротко, що шия залишається відкритою майже повністю. По суті це — все той же градуйований боб. Стрижка може відрізнятися за довжиною, додаванням текстури, коливанням між круглими і квадратними шарами.

Так виглядає перевернутий боб

Боб-метелик

Боб-метелик схожий на оригінальну стрижку Butterfly Cut, але має коротшу довжину. Чубчик і обрамлення обличчя нагадують крила метелика, звідси й назва стрижки. Він розкішний, і його можна прикрасити текстурованим оздобленням або замість цього використовувати полірований ефект. Наприклад, акторка Зендая поєднала свій боб-метелик з полірованою і завитою обробкою, щоб створити сучасний класичний погляд на образ.

Зендая дуже любить боб-метелика

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