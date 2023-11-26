Для оновлення іміджу: яку стрижку обрати взимку (фото)

Дівчина Роберта Паттінсона на власному прикладі демонструє одну з найпопулярніших зачісок сезону.

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31-річна англійська співачка та модель Сьюкі Вотергаус продемонструвала стильну стрижку на кінець осені та зиму 2023-24. Знімками вагітна дівчина Роберта Паттінсона, 37, ділиться у своєму Instagram з 3,8 млн підписників

Знаменитість часто демонструє багатошарову стрижку з трохи розкуйовдженим волоссям.

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Зачіска з ретельно укладеними шарами і коротшими пасмами навколо обличчя може змінити будь-який образ. При цьому кардинально ви нічого не зміните, проте додасте трохи нового відтінку своєму іміджу. Багатошаровість додасть об'єму без великих зусиль, а додавання шарів дасть змогу волоссю гарно рости і зменшить кількість походів до перукаря.

Сьюкі Вотергаус

Під час створення шарів варто уникнути переривчастих, різких ліній. Для того, аби зробити необхідну трендову зачіску, потрібно підстригти волосся тонкими шарами по всій довжині, починаючи з чубчика.

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Сьюкі Вотергаус

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