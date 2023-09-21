Найкращі стрижки на осінь 2023: топ 9 модних хітів сезону від стилістів і перукарів

У цьому сезоні в моді жіночність, зручність і багато об'єму.

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Осінь – це не тільки початок нового сезону, а й привід оновити зачіску, щоб навіть за похмурої погоди мати свіжий і яскравий вигляд. Стилісти й перукарі пропонують чималий вибір модних стрижок на осінь 2023, і кожна модниця обов'язково знайде щось для себе. Ресурс Byrdie, орієнтуючись на рекомендації відомих майстрів, представив найстильніші й найпопулярніші зачіски, які будуть на піку популярності найближчими місяцями.

Стрижка в стилі "Супермодель 90-их"

Стиліст Dove Клейтон Гокінс каже, що восени 2023 в моду повертається стрижка "метелик", яку дуже любить Сінді Кроуфорд. Це популярна жіноча зачіска, в якій верхня і бічні частини волосся підстрижені й укладені подібно до крил метелика. Форма зачіски зазвичай округла з боків і в центрі голови, причому боки трохи довші за центр.

"Попрощайтеся з тупими кінчиками, тому що цієї осені вся справа в шарах. Еволюція стрижки-метелика 2022 року, ця супермодельна стрижка 90-х років просто неймовірна. Настав час розкрити свою внутрішню Сінді Кроуфорд", — запевняє Гокінс.

Існують довша і коротша версії цього стилю відповідно. Шари, що обрамляють обличчя, універсальні, і якщо у вас тонке або слабке волосся, вони можуть надати вам необхідний додатковий імпульс.

"Цей стиль найкраще працює зі старою доброю укладкою феном. Тому, якщо ви збираєтеся використовувати тепло, я рекомендую шампунь і кондиціонер, щоб уникнути будь-якого теплового пошкодження. Після того як ви вимили волосся, нанесіть на вологі кінчики трохи блиску і відновлювальної сироватки на вологі кінчики. Для більшої пружності закріпіть волосся на великих бігуді на липучці та нанесіть на них лак для волосся", — радить майстер.

Скуйовджена стрижка піксі

"Це смілива і гостра стрижка, яка завоювала популярність завдяки невибагливості в догляді і простоті укладання. Вона надає грайливого і сучасного вигляду", — каже Артем Сошин, головний стиліст і колорист Warren Tricomi з Нью-Йорка.

Для створення такого образу Сошин рекомендує нанести на сухе волосся мус і пальцями скуйовдити та надати йому форму. Щоб додати об'єму і чіткості, можна скористатися лаком для волосся легкої фіксації.

Чубчик у стилі Джейн Біркін

"Різні стилі чубчика завжди входять і виходять з моди, але цієї осені дівчатам подобається чубчик Джейн Біркін. Цей чубчик, що ковзає по бровах, ідеально пасує для невимушеного образу французької дівчини", — вважає Клейтон Гокінс.

Щоб він не жирнів протягом дня, краще мати під рукою сухий шампунь. Його можна розпорошувати просто на щітку, а потім розчісувати чубок, щоб він рівномірно розподілився.

Об'ємна стрижка на довге волосся

На думку знаменитого стиліста Ріка Піпіно, цього сезону власницям довгого волосся необхідно носити коротші шари, ніж попередні кілька років.

"Короткі шари необхідно освітлити більше, але не настільки, щоб вони лежали рівно. Після того як я укладаю волосся, особливо короткі шари, я завжди використовую свою спеціальну техніку, звану "наведення". Я використовую маленькі ножиці для стрижки і вказую на основу шарів, щоб надати волоссю підйому й об'єму", — розповів він.

Текстурований боб

Восени 2023 року боб отримує нове життя.

"Це дуже модна стрижка, яка завоювала популярність завдяки своїй здатності надавати волоссю середньої довжини рухливості та об'єму, а також свіжого і молодого вигляду. Ця стрижка пасує більшості форм обличчя, але особливо людям з квадратним і круглим обличчям", — констатує Артем Сошин.

Гладкий боб

"Боб, що доходить до підборіддя, — це осінній боб. На відміну від каре або коротких стрижок минулого, цей боб — класика. Цей стиль підійде для волосся будь-якої довжини і текстури, незалежно від того, пряме у вас волосся чи дуже кучеряве", — розповідає Гокінс. Як приклади він навів Елізабет Олсен і Рейчел Зеглер, на яких така стрижка має просто шикарний вигляд.

Мелірування на довге волосся

Якісне мелірування допоможе оновити зачіску.

"Це позачасовий і універсальний варіант, який завоював популярність завдяки своїй здатності надавати глибину та об'єм довгому волоссю. Він створює природний вигляд засмаги. Ця стрижка пасує власницям довгого волосся і різної форми обличчя, особливо овальної або круглої. Щоб створити такий образ, нанесіть термозахисний засіб на вологе волосся і висушіть його великою круглою щіткою, щоб створити об'єм. Використовуйте щипці для завивки, щоб отримати вільні хвилі для створення романтичного образу. На завершення нанесіть лак для волосся легкої фіксації, щоб зафіксувати зачіску", — рекомендує Сошин.

Широкий чубчик-шторка

Рік Піпіно зазначає, що восени модний широкий і прямий чубчик.

"Це означає, що він не так вигнутий навколо обличчя і має більш геометричний кут, з великою кількістю градуювань і невеликими шарами. Це створить більш виразний погляд, і вам знадобиться набагато більше туші та підводки для очей, щоб доповнити ширший чубок".

Тупий боб із чубчиком-шторкою

Традиційний чубчик восени 2023 року нікуди не дінеться.

"Це універсальна і шикарна стрижка, яка завоювала популярність завдяки своїй здатності обрамляти обличчя і надавати йому м'якості. Вона пропонує сучасний варіант класичної стрижки боб. Ця стрижка пасує більшості форм обличчя, але особливо людям з обличчям овальної або серцеподібної форми", — каже Сошин.

Раніше Фокус писав, які п'ять варіантів бобу можна зробити цієї осені.