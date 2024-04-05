Девушка Роберта Паттинсона показала первое фото с их первенцем

О рождении малыша стало известно в марте 2024 года. Впрочем, пол, имя и дата рождения остаются загадкой.

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32-летняя английская актриса и певица Сьюки Уотерхаус подтвердила рождение первенца от жениха Роберта Паттинсона, 37. Снимком молодая мама поделилась в Instagram.

Возлюбленная звезды "Сумерек" опубликовала в соцсети первую фотографию, на которой она держит своего маленького наследника.

"Добро пожаловать в мир, ангел", — написала Сьюки.

На фотографии видно, как певица укачивает закутанного младенца, чье имя, пол и дата рождения до сих пор неизвестны, стоя перед окном на улице.

Сьюки Уотерхаус с ребенком

"Поздравляю, дорогая! Так рада за вас обоих!" — написала в комментариях Пэрис Хилтон, которая уже является мамой двоих детей.

Сьюки Уотерхаус

О рождении первенца Роберта Паттинсона стало известно в марте 2024 года, когда звездную пару заметили на прогулке с коляской.

Об отношениях актера и певицы известно с 2018 года. В основном они держали свой роман подальше от внимания публики. Лишь в конце 2022 года они официально вышли в свет.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон Фото: Getty

Уотерхаус объявила о своей беременности на фестивале Corona Capital в Мехико в ноябре 2023 года, где она продемонстрировала заметно округлившийся живот.

Напомним, какую роль ненавидит Роберт Паттинсон.

Также Фокус писал о планах Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус пожениться.