Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус стали родителями (фото, видео)

Дата рождения, пол и имя ребенка пока что не разглашаются. Пара держала в секрете его появление.

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37-летний британский актер Роберт Паттинсон и его 32-летняя возлюбленная Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями. Пару заметили во время прогулки с ребенком в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

На снимках, сделанных вездесущими папарацци, Роберт везет бледно-розовую детскую коляску. На нем длинные шорты, худи с капюшоном, куртка, бейсболка и солнцезащитные очки, а образ завершили кроссовки. Сьюки надела длинное черное пальто, белую кепку, синий свитер и светліе широкие брюки. Как и Паттинсон, она спрятала глаза за темными очками.

На прогулке к паре присоединилась мать Сьюки Элизабет, которая была одета в ярко-розовый джемпер и широкие джинсы.

К паре присоединилась мать Сьюки Элизабет

Позже в кадр попал момент, когда все трое подошли к машине, и Роберт забрал малыша в салон авто.

Когда именно родился ребенок, а также его пол и имя актеры пока что держат в секрете.

Молодые родители впервые встретились в 2018 году и долгое время держали свой роман в секрете. В ноябре прошлого года Сьюки заявила о своей беременности на фестивале Corona Capital в Мехико. Когда она выступала ан сцене, зрители увидели ее округлившийся живот.

"Я подумала, что надену сегодня что-нибудь блестящее, чтобы отвлечь вас от чего-то еще, что у меня происходит", — сказала певица, отодвигая верхний слой одежды и показала свое интересное положение.

В декабре 2023 года особо внимательные заметили у девушки на безымянном пальце кольцо Toi et Moi, когда она гуляла по Лондону. Позже источник из окружения пары подтвердил, что влюбленные хотят создать семью.

"Они оба хотят пожениться. Для них это важно. Роберт не может дождаться, когда станет отцом и чувствует себя очень удачливым", – сказал инсайдер.

Эксперт по бриллиантам предположил, что это кольцо обошлось бы Роберту, чей собственный капитал оценивается в $100 миллионов, примерно в $330 тысяч. Кольцо украшено бриллиантом огранки "принцесса" весом 2,5 карата и бриллиантом грушевидной формы весом 2,5 карата на платиновом кольце с бриллиантовым паве.

Ранее Фокус писал, что Сьюки Уотерхаус показала фото с отпуска с Робертом Паттинсоном.