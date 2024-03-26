Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус стали батьками (фото, відео)

Дата народження, стать та ім'я дитини поки що не розголошуються. Пара тримала в секреті її появу.

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37-річний британський актор Роберт Паттінсон і його 32-річна кохана С'юкі Вотергаус уперше стали батьками. Пару помітили під час прогулянки з дитиною в Лос-Анджелесі,повідомляє Daily Mail.

На знімках, зроблених всюдисущими папараці, Роберт везе блідо-рожеву дитячу коляску. На ньому довгі шорти, худі з капюшоном, куртка, бейсболка і сонцезахисні окуляри, а образ завершили кросівки. Сьюкі одягла довге чорне пальто, білу кепку, синій светр і світлі широкі штани. Як і Паттінсон, вона сховала очі за темними окулярами.

На прогулянці до пари приєдналася мати Сьюкі Елізабет, яка була одягнена в яскраво-рожевий джемпер і широкі джинси.

До пари приєдналася мати Сьюкі Елізабет

Пізніше в кадр потрапив момент, коли всі троє підійшли до машини, і Роберт забрав малюка в салон авто.

Коли саме народилася дитина, а також її стать та ім'я актори поки що тримають у секреті.

Молоді батьки вперше зустрілися 2018 року і довгий час тримали свій роман у секреті. У листопаді минулого року Сьюкі заявила про свою вагітність на фестивалі Corona Capital у Мехіко. Коли вона виступала на сцені, глядачі побачили її кругленький живіт.

"Я подумала, що одягну сьогодні що-небудь блискуче, щоб відволікти вас від чогось іще, що в мене відбувається", — сказала співачка, відсуваючи верхній шар одягу та показавши свій цікавий стан.

У грудні 2023 року особливо уважні помітили у дівчини на безіменному пальці каблучку Toi et Moi, коли вона гуляла Лондоном. Пізніше джерело з оточення пари підтвердило, що закохані хочуть створити сім'ю.

"Вони обидва хочуть одружитися. Для них це важливо. Роберт не може дочекатися, коли стане батьком і почувається дуже щасливим", — сказав інсайдер.

Експерт із діамантів припустив, що ця каблучка коштувала б Роберту, чий власний капітал оцінюють у $100 мільйонів, приблизно $330 тисяч. Каблучку прикрашено діамантом ограновування "принцеса" вагою 2,5 карата і діамантом грушоподібної форми вагою 2,5 карата на платиновому кільці з діамантовим паве.

Раніше Фокус писав, що Сьюкі Вотерхаус показала фото з відпустки з Робертом Паттінсоном.