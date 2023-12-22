Роберт Паттінсон освідчився Сьюкі Вотергаус

Пара довго не афішувала своїх стосунків, вважаючи за краще тримати щастя в секреті.

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37-річний актор Роберт Паттінсон, зірка фільмів "Сутінки" і "Бетмен", освідчився своїй вагітній дівчині — 31-річній британській моделі та співачці С'юкі Вотергаус після п'яти років стосунків, повідомляє People.

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Роберт Паттінсон з вагітною коханою вийшов у світ (фото)

Перші чутки про заручини пари з'явилися після того,як С'юкі була помічена з каблучкою для заручин на безіменному пальці лівої руки під час прогулянки з бойфрендом. Однак тепер домисли підтвердилися.

"Вони заручені. Вони обоє хочуть одружитися. Для них це важливо. Роберт не може дочекатися, коли стане батьком. Він готовий. Його стосунки зі Сьюкі неймовірні. Він почувається дуже щасливим", — розповів журналістам друг з оточення закоханих.

Джерело повідомило, що вагітна Сьюкі випромінює "особливе сяйво" і "здається дуже щасливою".

С'юкі і Роберт почали зустрічатися 2018 року і не прагнули афішувати свій роман, вважаючи за краще тримати стосунки подалі від цікавих очей. Незважаючи на те, що вони були разом останні п'ять років, у жовтні співачка розповіла, що вони з Робертом з'їхалися тільки у квітні 2023 року і живуть у Лондоні.

Роберт і Сьюкі живуть разом із квітня 2023 року Фото: Getty Images

Під час виступу на подкасті Driven Minds: A Type 7 вона зазначила, що їй "дуже пощастило" мати такого партнера як Роберт.

"Цей крок не здається таким вже божевільним. І мені дуже пощастило, тому що він так терпимо ставиться до безладу і хаосу. Він ніколи нічого про це не говорить. Він думає, що це чарівно. Так що мені в цьому дуже пощастило", — ділилася Сьюкі своїми враженнями від спільного проживання з Паттінсоном.

За її словами, вона досі не може повірити, що так щаслива з кимось ось уже майже п'ять років, а чоловік досі викликає в неї "метелики в животі".

"Я завжди неймовірно схвильована, коли бачу спливаюче вікно з його ім'ям на моєму телефоні або навіть повідомлення. Я думаю, що він відчуває те ж саме до мене. Нам завжди є що сказати одне одному, і я знаходжу його веселим", — ділиться співачка.

Тим часом експерти вже підрахували вартість каблучки для заручин Вотергаус, яка прикрашена двома діамантами.

Так, Ніл Датта, керуючий директор відділу обручок і обручок компанії Angelic Diamonds, підрахував, що прикраса Toi et Moi з діамантом ограновування "принцеса" вагою 2,5 карата і діамантом грушоподібної форми вагою 2,5 карата на платиновій каблучці з діамантовим паве обійшлася Роберту, чий власний капітал оцінюють у 100 мільйонів доларів, приблизно в 330 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що Паттінсон міг не з'явитися в "Сутінках", які принесли йому світову популярність і звання секс-символу.