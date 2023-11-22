Роберт Паттінсон міг не зʼявитися в "Сутінках": у чому була причина

Культовій франшизі у 2023 виповнилося 15 років.

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37-річного англійського актора Роберта Паттінсона спочатку не хотіли брати на головну роль у картині "Сутінки". Про це пише Screen Rant.

Режисерка першої частини фільму та художниця-постановниця Кетрін Гардвік розповіла в подкасті "Happy Sad Confused", що головний герой "Сутінок", які вийшли у 2008 році, міг бути зовсім іншим.

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37-річний Роберт Паттінсон вперше стане батьком (фото)

А причиною стала зовнішність англійського актора, який до того також зʼявлявся в "Гаррі Поттері".

"Коли він прийшов до мене, у нього замість волосся був просто чорний чубчик, а сам він був не в найкращій формі, бо весь час проводив у пабах", — пригадала художниця-постановниця.

Проте Паттінсон згодом здивував самих продюсерів американської кіностудії Summit Entertainment.

"У цьому весь Роб. На прослуховування він узагалі прийшов у заляпаній сорочці", — розповіла режисерка фільму, яка потім вирішила, що змінить зачіску актору, тому він впишеться в роль вампіра.

"Сутінки" Фото: Lionsgate Television

Виявилося, що на останньому етапі прослуховувань на роль Едварда Каллена пробували свої сили також Бен Барнс ("Хроніки Нарнії", "Доріан Грей"), Шайло Фернандес та Джексон Ретбоун, який таки зіграв у франшизі, проте Джаспера Хейла.

Роберт Паттінсон та Крістен Стюарт у "Сутінках" Фото: Lionsgate Television

Нагадаємо, кохана Роберта Паттінсона підтвердила, що чекає від актора дитину.

Також Фокус писав про співпрацю Роберта Паттінсона з Dior.