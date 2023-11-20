Дівчина Роберта Паттінсона підтвердила, що вагітна (відео)

Дитина стане першою як для актора, так і для його коханої.

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31-річна англійська співачка та модель Сьюкі Вотергаус підтвердила, що вагітна первістком від 37-річного Роберта Паттінсона. Про це пише ET.

Зірка сцени зробила офіційну заяву напередодні під час виступу на фестивалі Corona Capital у Мексиці.

Під час виступу Вотергаус взяла паузу, щоб звернутись до публіки та продемонструвати свій образ.

"Сьогодні я одягла щось блискуче, тому що думала, що це може відволікти вас від чогось іншого", — сказала вона натовпу, вказуючи на свій округлений живіт.

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Дівчина Роберта Паттінсона вагітна первістком

Раніше джерело розповіло, що зіркова пара чекає на первістка.

"Сьюкі Вотергаус і Роб Паттінсон чекають на свою першу спільну дитину. Вона така щаслива, схвильована і цінує цей досвід. Сьюкі і Роб чарівні разом", — зізнався інсайдер.

Дівчина Роберта Паттінсона вагітна первістком

Знаменитості зустрічаються з 2018 року. Після чотирьох років разом Вотергаус і Паттінсон дебютували на червоній доріжці в грудні 2022 року на показі Dior Men’s Fall 2023 у Гізі, Єгипет.

Дитина стане першою для обох.

Вотергаус і Паттінсон у Єгипті Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сьюкі Вотергаус запідозрили у вагітності під час публічної появи.

Також Фокус писав про прогулянку Роберта Паттінсона з вагітною коханою.