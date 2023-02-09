Роберт Паттінсон знявся в рекламній кампанії нового аромату Dior Homme (фото)

У відео для Dior Homme Sport актор розповідає про своє життя і, зокрема, історію того, як розпочав свою кар'єру.

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36-річний британський актор Роберт Паттінсон став головним героєм нової рекламної кампанії парфумів Dior. Зірка "Сутінки" представила новий аромат Dior Homme Sport і знялася в серії фото та відео, якими модний дім поділився у своїх соціальних мережах.

"Наполовину боєць, наполовину джентльмен, Роберт Паттінсон виходить із рингу і на мить розмірковує. Його очі кажуть: "Я твій чоловік. Повірте йому на слово", — йдеться у рекламній кампанії.

У ролику Роберт розповідає, як став актором.

Сам аромат Dior Home Sport описується як свіжий з пряною деревною нотою, яка поєднується з "надпотужною та таємничою нотою ладану".

Нагадаємо, Роберт Паттінсон з'являвся у кампаніях Dior у сезонах осінь-зима 2016/2017 та весна-літо 2017. До того ж амбасадор бренду часто відвідує покази модного дому. Цього року Паттінсон став обличчям колекції Dior Men весна-літо 2023, де продемонстрував класичні костюми та спортивний одяг авторства Кіма Джонса.

Також Фокус писав, що Роберт Патіссон прийшов на показ Dior у нестандартному образі. На акторі була сіра спідниця з твідової тканини трохи нижче колін, яку він поєднував із коричневою шубою зі штучного хутра.