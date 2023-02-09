Роберт Паттинсон снялся в рекламной кампании нового аромата Dior Homme (фото)

В видео для Dior Homme Sport актер рассказывает о своей жизни и, в частности, истории того, как начал свою карьеру.

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36-летний британский актер Роберт Паттинсон стал главным героем новой рекламной кампании духов Dior. Звезда "Сумерок" представил новый аромат Dior Homme Sport и снялся в серии фото и видео, которыми модный дом поделился в своих социальных сетях.

"Наполовину боец, наполовину джентльмен, Роберт Паттинсон выходит с ринга и на мгновение размышляет. Его глаза говорят: "Я твой мужчина. Поверьте ему на слово", — говорится в рекламной кампании.

В ролике Роберт рассказывает, как стал актером.Также амбассадор бренда делится своей любовью к Нью-Йорку – особому городу, где интеракция с людьми полна энтузиазма.

Сам аромат Dior Home Sport описывается как свежий с пряной древесной нотой, которая сочетается с "сверхмощной и таинственной нотой ладана".

Напомним, Роберт Паттинсон появлялся в кампаниях Dior в сезонах осень-зима 2016/2017 и весна-лето 2017. К тому же амбассадор бренда часто посещает показы модного дома. В этом году Паттинсон стал лицом коллекции Dior Men весна-лето 2023, где продемонстрировал классические костюмы и спортивную одежду авторства Кима Джонса.

Также Фокус писал, что Роберт Патиссон пришел на показ Dior в нестандартном образе. На актере была серая юбка из твидовой ткани чуть ниже колен, которую он сочетал с коричневой шубой из искусственного меха.