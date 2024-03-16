Роберт Паттинсон и Дэниэл Рэдклифф: актеры рассказали о ролях, которые они ненавидят

Оказалось, что чаще всего звездам не нравятся те роли, благодаря которым они и получили мировую известность. Но в итоге они оказались в заложниках культовых ролей.

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Хотя фанатам могут нравиться знаменитые персонажи из культовых фильмов, актеры, сыгравшие их, хотели бы оставить их навсегда. Парадоксально, но чаще всего актеры вроде Роберта Паттинсона, или Дэниела Рэдклиффа получили мировую известность именно благодаря своим культовым ролям. Но теперь, когда они их переросли в профессиональном плане, их раздражает, что фанаты ассоциируют их именно с этим опытом. Об этом пишет People.

Алан Рак

Звезда рассказал о том, как его роль Кэмерона в "Выходной день Ферриса Бьюллера" стала "занозой в заднице" в подкасте Марка Марона.

Алан Рак с коллегами по нелюбимому проекту Фото: IMDB

"В те годы, когда меня, казалось, не пугала никакая работа, я думал, что роль Ферриса будет моим шансом", — признался актер.

В итоге ему постоянно напоминают о этой роли.

Рак работал над двумя пилотными сериями, прежде чем позвонил в агентство по трудоустройству, чтобы найти работу, которая помогла бы оплатить его машину. Несколько месяцев он работал в Sears, где пытался "сделать себя невидимым", чтобы никто не заметил его неудачный опыт в кино. В конце концов он получил роль в боевике 1994 года "Скорость", а затем стал постоянным участником сериала "Спин-Сити", который длился шесть сезонов.

В настоящее время Алан играет Коннора Роя в сериале HBO Max "Наследники", получившем премию "Эмми".

Роберт Паттинсон

Быть звездой чрезвычайно успешной франшизы о вампирах – это не то, о чем мечтают – по крайней мере, по мнению Паттинсона. Сыграв Эдварда Каллена в пяти фильмах "Сумерки", Паттинсон рассказал NME, что слава принесла ему море неудобств.

Роберт Паттинсон не любит свою роль в "Сумерках" Фото: Lionsgate Television

"Каждый божий день у моего дома сидели люди, и это сводило меня с ума. Я не ходил в супермаркет около шести лет. Но теперь я могу зайти и поговорить с парнем, который там работает, о своих детях или о том, куда он собирается в отпуск, и не думать о том, что он будет требовать у меня автограф, или селфи", — продолжил Паттинсон.

Джейсон Сигел

Маршалл из ситкома "Как я встретил вашу маму", возможно, многим нравится, но Сигел признался, что чувствует себя потерянным после того, как шоу, в котором он участвовал в течение девяти сезонов, закончилось, и он должен был сыграть писателя Дэвида Фостера Уоллеса в фильме "Конец тура" 2015 года.

Джейсон Сигел Фото: IMDB

В июне 2021 года в подкасте Armchair Expert он рассказал, что ситкома заставило его задаться вопросом: "И что мне теперь делать? Кто я без всего этого?". Он также беспокоился, что не сможет достойно сыграть Уоллеса, говоря: "Я очень боялся это делать, потому что не знал, достаточно ли я хорош для этой роли".

К счастью, он не позволил сомнениям отягощать себя, потому что этот фильм принес ему номинацию на лучшую мужскую роль на церемонии вручения премии Film Independent Spirit Awards в 2016 году.

Дэниел Рэдклифф

На британской звезде лежала огромная ответственность за воплощение в жизнь одного из самых знаковых персонажей в истории литературы: Гарри Поттера . Однако есть один из семи фильмов о Гарри Поттере, который он предпочел бы оставить в прошлом. В 2015 году Рэдклифф рассказал журналу Playboy , что его игра в "Принце-полукровке" (шестом фильме) кажется некачественной по сравнению с другими.

Кадр из фильма о Гарри Поттере Фото: Скриншот

"В каждом фильме, вплоть до шестого, вы можете увидеть большой шаг вперед в моей игре. А затем в шестом фильме я никуда не двигался и даже, возможно, пошел назад. Мне очень понравилось работать на пятым фильмом — отчасти это было связано с тем, как много я работал с такими людьми, как Гэри Олдман и Дэвид Тьюлис. В шестом я помню, как смотрел его и думал: "Ух ты, никакого роста не было", — признался актер.

Холли Берри

Женщина-кошка — персонаж, который до сих пор преследует обладательницу "Оскара". В то время фильм 2004 года был в значительной степени раскритикован критиками и зрителями, и в настоящее время его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 9 процентов. Он также получил четыре "Золотые малины", в том числе одну за худшую женскую роль, которая досталась Берри. Актриса получила свой трофей на 25-й ежегодной церемонии вручения наград Razzie Awards, а после победы произнесла простую, но эффектную речь.

Холли Берри Фото: IMDB

"Я хочу поблагодарить Warner Bros. за то, что они пригласили меня в этот чертовски ужасный фильм", — сказала она.

Спустя годы фанаты заново открывают для себя этот фильм и говорят, что он не так уж плох. И Берри сделала все, что могла.

Дев Патель

Опыт Пателя в работе над фильмом "Аватар: Легенда об Аанге" 2010 года послужил для него тяжелым уроком, который в конечном итоге научил его тому, как важно говорить "нет".

Дев Патель в фильме "Аватар" Фото: IMDB

"Я чувствовал, что меня не слышат. Это было действительно страшно для меня, и именно тогда я осознал силу "нет", саму идею сказать "нет", — сейчас звезда "Миллионера из трущоб" старается не вспоминать о том опыте.

Кейт Уинслет

Уинслет хотела бы переделать роль Роуз в "Титанике". Тогда ей был всего 21 год, но сейчас она более критична к себе.

Кейт Уинслет недовольна ролью в "Титанике" Фото: Скриншот из фильма

"В каждой сцене я думаю: "Правда, правда? Ты сделала это вот так?". О Боже мой… Даже мой американский акцент ужасен", — шутила актриса.

"Это звучит ужасно снисходительно, но актеры, как правило, очень самокритичны. Мне тяжело смотреть любой из своих фильмов. Но, глядя на "Титаник", я хочу все переделать", — призналась Кейт.

Меган Фокс

Роль Микаэлы Бэйнс в первых двух фильмах "Трансформеры", возможно, и сделала Фокс звездой, но именно конфликт с режиссером Майклом Бэем она вспоминает до сих пор.

Трейлер "Трансформеров"

В 2009 году актриса высказала свой самый откровенный взгляд на работу с Бэем во время интервью Wonderland .

"Он хочет быть похожим на Гитлера на своих съемках, и он им является. С ним невозможно работать. Но вне съемочной площадки он очень приятный человек", — рассказала актриса.

Меган Фокс Фото: Getty Images

Из-за ее комментария о Гитлере ее уволили из франшизы и заменили Роузи Хантингтон-Уайтли. В итоге она осталась без работы. Позже она вспоминала, что была слишком самоуверенной и была не права. Также она сказала, что тогда ей нужно было извиниться перед режиссером.

Зак Эфрон

"Классный мюзикл" — оригинальный фильм канала Disney, который рассказывает историю двух старшеклассников — Троя (Зак Эфрон), популярного баскетболиста, и Габриэллы (Ванесса Энн Хадженс), застенчивого новичка. Роль сделала Троя популярным, но он был не очень доволен своим амплуа популярного парня-сердцееда. И сейчас он старается выбирать другие роли себе по душе.

Трейлер фильма "Классный мюзикл"

"В конечном итоге я хочу, чтобы у меня были другие интересные роли. А это может прийти только со временем, уважением и принятием трудных решений", — сказал он.

Мэрайя Кэри

Верные фанаты певца — Lambily — были движущей силой #JusticeForGlitter, благодаря которой саундтрек Glitter вновь появился на вершине чарта iTunes Top 10 альбомов в 2018 году. Но это шокировало Кэри, которая сказала, что фильм "почти разрушил ее жизнь".

Мэрайя Кэри Фото: Getty

Она рассказала об этом опыте на "Вечернем шоу" с Джимми Фэллоном, сказав: "Тот факт, что "Блеск" вообще вернулся – это круто. Кто бы мог подумать, что он попадет на первое место все эти годы спустя? Это хороший альбом" — сказала Кэри.

Но отметила, что легкий комедийный фильм вышел 21 сентября 2001 года — через 10 дней после террористических атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, Вашингтон, Пентагон в округе Колумбия и округ Сомерсет в Пенсильвании. И это было очень неуместно. О чем певице напоминали все, кому не лень.

Напомним, 60-летний актер Джейсон Айзекс, сыгравший роль Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, рассказал, как молодые актеры вели себя на съемках популярной франшизы. Он отметил, что Рэдклифф и прочие его коллеги очень много пили, не смотря на юный возраст.