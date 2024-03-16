Роберт Паттінсон і Деніел Редкліфф: актори розповіли про ролі, які вони ненавидять

Виявилося, що найчастіше зіркам не подобаються ті ролі, завдяки яким вони й здобули світову популярність. Але в підсумку вони опинилися в заручниках культових ролей.

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Хоча фанатам можуть подобатися знамениті персонажі з культових фільмів, актори, які зіграли їх, хотіли б залишити їх назавжди. Парадоксально, але найчастіше актори на кшталт Роберта Паттінсона, або Деніела Редкліффа здобули світову популярність саме завдяки своїм культовим ролям. Але тепер, коли вони їх переросли в професійному плані, їх дратує, що фанати асоціюють їх саме з цим досвідом. Про це пише People.

Алан Рак

Зірка розповів про те, як його роль Кемерона у "Вихідний день Ферріса Б'юллера" стала "скалкою в дупі" в подкасті Марка Марона.

Алан Рак із колегами по ненависному проекту Фото: IMDB

"У ті роки, коли мене, здавалося, не лякала жодна робота, я думав, що роль Ферріса буде моїм шансом", — зізнався актор.

У підсумку йому постійно нагадують про цю роль.

Рак працював над двома пілотними серіями, перш ніж зателефонував до агентства з працевлаштування, щоб знайти роботу, яка допомогла б оплатити його машину. Кілька місяців він працював у Sears, де намагався "зробити себе невидимим", щоб ніхто не помітив його невдалий досвід у кіно. Зрештою він отримав роль у бойовику 1994 року "Швидкість", а потім став постійним учасником серіалу "Спін-Сіті", який тривав шість сезонів.

Наразі Алан грає Коннора Роя в серіалі HBO Max "Спадкоємці", який отримав премію "Еммі".

Роберт Паттінсон

Бути зіркою надзвичайно успішної франшизи про вампірів — це не те, про що мріють — принаймні, на думку Паттінсона. Зігравши Едварда Каллена в п'яти фільмах "Сутінки", Паттінсон розповів NME, що слава принесла йому море незручностей.

Роберт Паттінсон не любить свою роль у "Сутінках" Фото: Lionsgate Television

"Кожен божий день біля мого будинку сиділи люди, і це зводило мене з розуму. Я не ходив у супермаркет близько шести років. Але тепер я можу зайти і поговорити з хлопцем, який там працює, про своїх дітей або про те, куди він збирається у відпустку, і не думати про те, що він вимагатиме в мене автограф, або селфі", — продовжив Паттінсон.

Джейсон Сігел

Маршалл із ситкому "Як я зустрів вашу маму", можливо, багатьом подобається, але Сігел зізнався, що почувається загубленим після того, як шоу, в якому він брав участь упродовж дев'яти сезонів, закінчилося, і він повинен був зіграти письменника Девіда Фостера Воллеса у фільмі "Кінець туру" 2015 року.

Джейсон Сігел Фото: IMDB

У червні 2021 року в подкасті Armchair Expert він розповів, що ситкому змусило його замислитися над питанням: "І що мені тепер робити? Хто я без усього цього?". Він також турбувався, що не зможе гідно зіграти Воллеса, кажучи: "Я дуже боявся це робити, тому що не знав, чи достатньо я гарний для цієї ролі".

На щастя, він не дозволив сумнівам обтяжувати себе, тому що цей фільм приніс йому номінацію на найкращу чоловічу роль на церемонії вручення премії Film Independent Spirit Awards 2016 року.

Деніел Редкліфф

На британській зірці лежала величезна відповідальність за втілення в життя одного з найбільш знакових персонажів в історії літератури: Гаррі Поттера. Однак є один із семи фільмів про Гаррі Поттера, який він волів би залишити в минулому. У 2015 році Редкліфф розповів журналу Playboy, що його гра в "Принце-напівкровка" (шостому фільмі) здається неякісною порівняно з іншими.

Кадр із фільму про Гаррі Поттера Фото: Скриншот

"У кожному фільмі, аж до шостого, ви можете побачити великий крок уперед у моїй грі. А потім у шостому фільмі я нікуди не рухався і навіть, можливо, пішов назад. Мені дуже сподобалося працювати над п'ятим фільмом — частково це було пов'язано з тим, як багато я працював з такими людьми, як Гері Олдман і Девід Тьюліс. У шостому я пам'ятаю, як дивився його і думав: "Ух ти, ніякого зростання не було", — зізнався актор.

Холлі Беррі

Жінка-кішка — персонаж, який досі переслідує володарку "Оскара". У той час фільм 2004 року був значною мірою розкритикований критиками і глядачами, і в даний час його рейтинг на Rotten Tomatoes становить 9 відсотків. Він також отримав чотири "Золоті малини", зокрема одну за найгіршу жіночу роль, яка дісталася Беррі. Актриса отримала свій трофей на 25-й щорічній церемонії вручення нагород Razzie Awards, а після перемоги виголосила просту, але ефектну промову.

Холлі Беррі Фото: IMDB

"Я хочу подякувати Warner Bros. за те, що вони запросили мене в цей до біса жахливий фільм", — сказала вона.

Через роки фанати заново відкривають для себе цей фільм і кажуть, що він не такий вже й поганий. І Беррі зробила все, що могла.

Дев Патель

Досвід Пателя в роботі над фільмом "Аватар: Легенда про Аанга" 2010 року послугував для нього важким уроком, який зрештою навчив його того, як важливо говорити "ні".

Дев Патель у фільмі "Аватар" Фото: IMDB

"Я відчував, що мене не чують. Це було справді страшно для мене, і саме тоді я усвідомив силу "ні", саму ідею сказати "ні", — зараз зірка "Мільйонера з нетрів" намагається не згадувати про той досвід.

Кейт Вінслет

Вінслет хотіла б переробити роль Роуз у "Титаніку". Тоді їй був лише 21 рік, але зараз вона більш критична до себе.

Кейт Вінслет незадоволена роллю в "Титаніку" Фото: Скриншот из фильма

"У кожній сцені я думаю: "Правда, правда? Ти зробила це ось так?". О Боже мій... Навіть мій американський акцент жахливий", — жартувала актриса.

"Це звучить жахливо поблажливо, але актори, як правило, дуже самокритичні. Мені важко дивитися будь-який зі своїх фільмів. Але, дивлячись на "Титанік", я хочу все переробити", — зізналася Кейт.

Меган Фокс

Роль Мікаели Бейнс у перших двох фільмах "Трансформери", можливо, і зробила Фокс зіркою, але саме конфлікт із режисером Майклом Беєм вона згадує досі.

Трейлер "Трансформерів"

2009 року акторка висловила свій найвідвертіший погляд на роботу з Беєм під час інтерв'ю Wonderland .

"Він хоче бути схожим на Гітлера на своїх зйомках, і він ним є. З ним неможливо працювати. Але поза знімальним майданчиком він дуже приємна людина", — розповіла актриса.

Меган Фокс Фото: Getty Images

Через її коментар про Гітлера її звільнили з франшизи і замінили Роузі Гантінгтон-Вайтлі. У підсумку вона залишилася без роботи. Пізніше вона згадувала, що була занадто самовпевненою і була не права. Також вона сказала, що тоді їй потрібно було вибачитися перед режисером.

Зак Ефрон

"Класний мюзикл" — оригінальний фільм каналу Disney, що розповідає історію двох старшокласників — Троя (Зак Ефрон), популярного баскетболіста, і Габріелли (Ванесса Енн Гадженс), сором'язливого новачка. Роль зробила Троя популярним, але він був не дуже задоволений своїм амплуа популярного хлопця-серцеїда. І зараз він намагається обирати інші ролі собі до душі.

Трейлер фільму "Класний мюзикл"

"Зрештою я хочу, щоб у мене були інші цікаві ролі. А це може прийти тільки з часом, повагою і прийняттям важких рішень", — сказав він.

Мерайя Кері

Вірні фанати співака — Lambily — були рушійною силою #JusticeForGlitter, завдяки якій саундтрек Glitter знову з'явився на вершині чарту iTunes Top 10 альбомів у 2018 році. Але це шокувало Кері, яка сказала, що фільм "майже зруйнував її життя".

Мерайя Кері Фото: Getty

Вона розповіла про цей досвід на "Вечірньому шоу" з Джиммі Феллоном, сказавши: "Той факт, що "Блиск" взагалі повернувся — це круто. Хто б міг подумати, що він потрапить на перше місце всі ці роки потому? Це хороший альбом" — сказала Кері.

Але зазначила, що легкий комедійний фільм вийшов 21 вересня 2001 року — за 10 днів після терористичних атак на Всесвітній торговельний центр у Нью-Йорку, Вашингтоні, Пентагоні в окрузі Колумбія та окрузі Сомерсет у Пенсильванії. І це було дуже недоречно. Про що співачці нагадували всі, кому не лінь.

Нагадаємо, 60-річний актор Джейсон Айзекс, який зіграв роль Люціуса Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, розповів, як молоді актори поводилися на зйомках популярної франшизи. Він зазначив, що Редкліфф та інші його колеги дуже багато пили, незважаючи на юний вік.