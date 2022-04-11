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Денієл Редкліфф закінчує акторську діяльність

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Фото: Getty Images | Денієл Редкліфф

Знаменитість планує спробувати себе в новій професії.

32-річний британський актор Денієл Редкліфф зупинить акторську кар'єру та спробує себе в новій професії. Про це актор розповів для Empire.

Зірка кіносаги про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера планує спробувати себе в ролі режисера та зняти власний фільм. Зазначається, що це буде картина про кіноіндустрію за сценарієм самого Редкліффа.

Денієл Редкліфф став популярним після виходу на екрани фільмів про Гаррі Поттера, де актор зіграв головну роль
Денієл Редкліфф став популярним після виходу на екрани фільмів про Гаррі Поттера, де актор зіграв головну роль
Фото: коллаж Фокус

"Є у мене ідея, за мотивами написаного мною. Сподіваюся, зможу зрежисувати. Це буде в найближчі кілька років, тому що на півтора року у мене все розписано. Люди часто кажуть, "пиши про що знаєш". Моє життя мало піддається опису, так що про це я писати не хочу. Але я знайшов вихід, щоб написати про щось, пов'язане з кіноіндустрією", — зазначив британський актор.

Також Денієл Редкліфф додав, що не планує зніматися у своєму фільмі, адже при монтажі "не хоче часто бачити своє обличчя" на екранах.

Нагадаємо, Денієл Редкліфф свого часу був закоханий у старшу за нього акторку з фільмів про Гаррі Поттера Хелену Бонем Картер. Проте це кохання не стало взаємним.

Також Фокус писав про закінчення акторської кар'єри "міцного горішка" Брюса Вілліса. У нього виявили тяжку хворобу.