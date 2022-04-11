Денієл Редкліфф закінчує акторську діяльність

Знаменитість планує спробувати себе в новій професії.

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32-річний британський актор Денієл Редкліфф зупинить акторську кар'єру та спробує себе в новій професії. Про це актор розповів для Empire.

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Зірка кіносаги про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера планує спробувати себе в ролі режисера та зняти власний фільм. Зазначається, що це буде картина про кіноіндустрію за сценарієм самого Редкліффа.

[ + – ] Денієл Редкліфф став популярним після виходу на екрани фільмів про Гаррі Поттера, де актор зіграв головну роль Фото: коллаж Фокус

"Є у мене ідея, за мотивами написаного мною. Сподіваюся, зможу зрежисувати. Це буде в найближчі кілька років, тому що на півтора року у мене все розписано. Люди часто кажуть, "пиши про що знаєш". Моє життя мало піддається опису, так що про це я писати не хочу. Але я знайшов вихід, щоб написати про щось, пов'язане з кіноіндустрією", — зазначив британський актор.

Також Денієл Редкліфф додав, що не планує зніматися у своєму фільмі, адже при монтажі "не хоче часто бачити своє обличчя" на екранах.

Нагадаємо, Денієл Редкліфф свого часу був закоханий у старшу за нього акторку з фільмів про Гаррі Поттера Хелену Бонем Картер. Проте це кохання не стало взаємним.

Також Фокус писав про закінчення акторської кар'єри "міцного горішка" Брюса Вілліса. У нього виявили тяжку хворобу.