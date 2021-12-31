Денієл Редкліфф зізнався, що був закоханий в акторку Хелену Бонем Картер

Проте взаємності від дівчини актор так і не дочекався.

За кілька днів до виходу на екрани ювілейного випуску кіносаги "Гаррі Поттер", який отримав назву "Повернення в Гоґвортсу", у мережі з'являється ще більше цікавих подробиць зі зйомок попередніх фільмів франшизи. Так, стало відомо, що виконавець головної ролі чарівника Гаррі Поттера, 32-річний британський актор Денієл Редкліфф закохався під час зйомок в акторку Хелену Бонем Картер. Про це пише Page Six.

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Під час інтерв'ю для спеціального випуску HBO Max Денієл Редкліфф прочитав листа, який він колись писав своїй колезі зі знімального майданчика "Гаррі Поттера", 55-річній Хелені Бонем Картер, у якому зізнався, що закоханий у неї.

[ + – ] Хелена Бонем Картер

"Дорога ХБК, — почав читати лист Редкліфф, — мені було приємно бути вашим партнером і учасником у тому сенсі, що я завжди тримав вашу каву".

"Я люблю вас, — продовжив він. — Я просто хотів би народитися на 10 років раніше, тоді в мене був би шанс. Велика любов і подяка за те, що ви крута".

Проте Хелена Бонем Картер, яка зіграла в серіалі лиходійку Белатрису Лестрейндж, була далека від любовного інтересу Редкліффа на знімальному майданчику.

Денієл додав, що пережив багато інтриг на знімальному майданчику франшизи Гаррі Поттера. Адже свого часу актор уперше поцілувався між зйомками, вперше розпочав стосунки із дівчатами.

Раніше інша акторка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон розповіла про свою закоханість на знімальному майданчику.

Нагадаємо, Фокус писав про суми гонорарів головних акторів "Гаррі Поттера" за попередні частини франшизи.