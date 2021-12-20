Стало відомо, скільки заробили головні актори під час зйомок "Гаррі Поттера"

Прем'єра ювілейного випуску "Повернення до Гоґвортсу" очікується в перший день 2022 року

Восени 2021 року фанатів потеріани приголомшили новиною про вихід свіжого "Гаррі Поттера", присвяченого 20-річчю екранізації першого фільму франшизи "Гаррі Поттер та філософський камінь". Спецвипуск отримав назву "Повернення до Гоґвортсу", і в ньому з'являться старі улюблені актори: Деніел Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Грінт та інші чарівники.

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[ + – ] Офіційний тизер спецепізоду "Гаррі Поттер: Повернення до Гоґвортсу"

За п'яту частину кіносаги "Гаррі Поттер", що мала назву "Гаррі Поттер та Орден Фенікса", актори Емма Вотсон та Руперт Грінт, які виконали ролі маленьких чарівників Герміони та Рона, отримали по 4 мільйони доларів. Проте це, порівняно з гонораром за дві частини фільму "Гаррі Поттер та Дари смерті", небагато. Оскільки за участь у цьому проєкті актори отримали по 30 мільйонів доларів. Про це повідомляє People Talk.

[ + – ] Другий постер нового "Гаррі Поттера"

Проте, найбільший гонорар очікувано був у Деніела Редкліффа, який виконав роль головного хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, "який вижив". За зйомки в першому фільмі, якому у 2021 році виповнилося 20 років, актор отримав 1 мільйон доларів. А за участь в "Гаррі Поттері та Ордені Фенікса" Деніел Редкліфф заробив 14 мільйонів доларів. За два епізоди "Дарів смерті" головний герой отримав 40 мільйонів доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в мережу виклали перший постер до нового "Гаррі Поттера", у якому запросили фанатів світу чудес повернутися до місця, де починається магія.

Нагадаємо, нещодавно з'явився перший тизер спецвипуску "Гаррі Поттера". У ролику добре відомі герої отримують анонімні запрошення до Гоґвортсу.