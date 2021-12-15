У мережі з'явився перший постер нового фільму про Гаррі Поттера

Прем'єра спецепізоду, у якому возз'єднаються головні герої "поттеріани", намічена на 1 січня 2022 року

Американський стримінговий сервіс HBO Max виклав у мережу перший постер спецвипуску "Гаррі Поттер: Повернення до Гоґвортсу", присвяченого 20-річчю виходу першого фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь", прем'єра якого запланована на перший день 2022 року

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Творці документального фільму закликають поттероманів з усього світу повернутись у те місце, де починається магія. На постері зображено головну і всім давно відому школу магії – чарівний замок Гоґвортс, до якого збираються повернутися головні герої. Як і в оригінальних фільмах, вони отримали анонімні листи-запрошення до стін Гоґвортсу. Про це йдеться в тизері фільму, опублікованому HBO Max на початку грудня.

[ + – ] Творці спецвипуску запрошують фанатів повернутись до місця, де зароджується магія

Зазначимо, що на екранах глядач знову зможе побачити улюблених акторів – Деніела Редкліффа (Гаррі Поттер), Емму Вотсон (Герміона Грейнджер), Руперта Грінта (Рон Візлі) та інших героїв.

[ + – ] Прем'єра картини призначена на 1 січня 2022 року

Нагадаємо, нещодавно в мережу виклали перший кадр спецепізоду "Гаррі Поттер: Повернення до Гоґвортсу". Давні друзі-чарівники знову зібралися разом творити магію у стінах школи чаклунства.

Раніше Фокус повідомляв, що авторку книг та творця всесвіту магії Джоан Роулінг не покажуть у спецвипуску нового "Гаррі Поттера" через її висловлювання щодо трансгендерних людей.