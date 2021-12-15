В Сети появился первый постер нового фильма о Гарри Поттере

Премьера спецэпизода, в котором воссоединятся главные герои "поттерианы", намечена на 1 января 2022 года.

Американский стриминговый сервис HBO Max выложил в Сеть первый постер спецвыпуска "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс", посвященного 20-летию выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень", премьера которого запланирована на первый день 2022 года

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Создатели документального фильма призывают поттероманов со всего мира вернуться в то место, где начинается магия. На постере изображена главная и всем давно известная школа магии – волшебный замок Хогвартс, в который собираются вернуться главные герои. Как и в оригинальных фильмах, они получили анонимные письма-приглашения в стены Хогвартса. Об этом говорится в тизере фильма, опубликованном HBO Max в начале декабря.

[ + – ] Создатели спецвыпуска приглашают фанатов вернуться к месту, где зарождается магия

Отметим, что на экранах зритель снова сможет увидеть любимых актеров – Дэниела Рэдклиффа (Гарри Поттер), Эмму Уотсон (Гермиона Грейнджер), Руперта Гринта (Рон Уизли) и других героев.

[ + – ] Премьера картины назначена на 1 января 2022 года

Напомним, недавно в Сеть выложили первый кадр спецэпизода "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс". Старые друзья-волшебники снова собрались вместе творить магию в стенах школы колдовства.

Ранее Фокус сообщал, что автора книг и создателя вселенной магии Джоан Роулинг не покажут в спецвыпуске нового "Гарри Поттера" из-за ее высказываний относительно трансгендерных людей.