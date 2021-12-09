Снова в стенах Хогвартса: появился первый кадр нового "Гарри Поттера"

Уже взрослые друзья-волшебники снова собрались вместе в стенах знаменитой школы магии

Студия HBO Max выложила в свой Instagram первый кадр специального выпуска Гарри Поттера. Этот юбилейный эпизод получил название "Возвращение в Хогвартс" и посвящен 20-летию выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень".

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Зритель будет иметь уникальную возможность увидеть знаменитую тройку снова вместе. Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон вернутся на экраны поттероманов в первый день наступающего года. Ведь премьера спецэпизода запланирована на 1 января 2022 года. В специальном выпуске увидим и других актеров киносаги: Хелену Бонэм Картер, Тома Фелтона, Гэри Олдмена и других.

"Как будто они никуда и не уходили", — прокомментировали снимок HBO Max, на котором Хогвартс снова принял в гости своих уже не маленьких колдунов — Гарри, Гермиону и Рона.

[ + – ] Гарри, Рон и Гермиона снова в стенах знаменитой школы магии

Напомним, в начале декабря 2021 года вышел первый тизер юбилейного спецвыпуска культовой киносаги о мальчике-волшебнике. С ролика стало понятно, что начнется спецэпизод "Возвращение в Хогвартс" с того, что главные герои получат анонимное письмо-приглашение в Хогвартс. Что будет дальше, узнаем уже совсем скоро, 1 января 2022 года.

[ + – ] Первый тизер юбилейного спецэпизода "Гарри Поттера"

Ранее мы сообщали, что автора книг о Гарри Поттере и создателя этого мира магии Джоан Роулинг не покажут в юбилейном эпизоде картины. Фокус разбирался с конфликтом вокруг высказываний писательницы о трансгендерных людях, что и повлекло за собой скандал в Сети.