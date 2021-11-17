Джоан Роулинг не покажут в спецвыпуске к 20-летию Гарри Поттера из-за ее твитов о трансгендерах

Писательница прямо заявляет, что есть всего два пола – мужчины и женщины, и такая точка зрения очень не понравилась представителям ЛГБТК+, которые обвинили Джоан Роулинг в трансфобии.

Автор серии книг о приключениях Гарри Потера британская писательница Джоан Роулинг не будет показана в специальном выпуске к 20-летию выхода первого фильма о приключениях мальчика-волшебника "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс", сообщает Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Премьера первого фильма франшизы "Гарри Поттер и философский камень" состоялась 16 ноября 2001 года. Фильм собрал более миллиарда долларов и является одной из самых продаваемых франшиз всех времен. В этот день, но уже в 2021 году, в HBO Max объявили, что соберут актеров из всех восьми фильмов о Гарри Поттере для специальной ретроспективы.

[ + – ] Новость о том, что Джоан Роулинг не появится в спецвыпуске, взбудоражила СМИ

В релизе говорилось, что в нем будут представлены звезды Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, которые не появлялись вместе на публике с момента премьеры последней премьеры франшизы "Гарри Поттер и Дары смерти-2" в июле 2011 года. Зрители также увидят Хелену Бонэм Картер, Ральфа Файнса, Тома Фелтона, Гэри Олдмана, Имельду Стонтон, Бонни Райт и Джейсона Айзекса.

[ + – ] Тизер фильма "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс"

Однако в сообщении ни словам не упоминается человек, ответственный за создание персонажей, – писательница Джоан Роулинг. Источники, близкие к проекту, сообщили, что документалка будет сосредоточена на истории создания первого фильма 20 лет назад, а также на центральном актерском составе и съемочной группе. Роулинг покажут в архивных кадрах создания первого фильма, но она не появится в спецвыпуске.

Последние несколько лет Роулинг критиковали за ее взгляды на трансгендеров, поскольку писательница открыто выступает против этого явления. Она попала в немилость после того, как заявила, что трансгендеров следует определять по их биологическому полу.

В июне 2020 года она написала твит, который стал очень скандальным. Роулинг раскритиковала термин, использующий вместо слова "женщина" название "люди, у которых менструация".

"Я уверена, что раньше для этих людей было какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Вумбен? Вимпунд? Вумуд?", – сыронизировала Роулинг.

[ + – ] Писательница поинтересовалась, как же раньше называли женщин Фото: Скриншот

Затем она продолжила обсуждение биологического секса:

"Если пол не существует, нет влечения к своему полу. Если пол не существует, то живая реальность женщин во всем мире стирается. Я знаю и люблю трансгендеров, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь".

[ + – ] Роулинг вызвала критику и из-за обсуждения биологического секса Фото: Скриншот

Позже Роулинг пояснила, что она уважает "право каждого трансгендера жить любым способом, который кажется ему аутентичным и удобным", и продолжила, что она пошла бы маршем, "если бы вас дискриминировали на основании того, что вы трансгендер".

"В то же время моя жизнь была сформирована тем, что я была женщиной", – подчеркнула она.

Фото: Скриншот

"Я отказываюсь подчиняться движению, которое, как я считаю, наносит очевидный вред, стремясь подорвать "женщину" как политический и биологический класс, предлагая прикрытие преступникам", – настаивает Роулинг.

В сентябре 2020 года Джоан столкнулась с новой волной хейта и обвинениями в трансфобии. Тогда вышла ее книга "Дурная кровь", которую Роулинг написала под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. По сюжету, главный злодей является серийным убийцей мужского пола, который переодевается в женщину, чтобы убивать своих жертв.

Слова рецензента "мораль книги, кажется, такова: никогда не доверяйте мужчине в платье" вызвали очередной всплеск ненависти в сторону писательницы. Разъяренные читатели бросились в Twitter, чтобы поделиться своими мыслями, сделав #RIPJKRowling трендом в Великобритании.

[ + – ] В Великобритании Джоан Роулинг гтовы были даже убить. По крайней мере, в соцсетях.

Сама Роулинг писала, что представители секс-меньшинств угрожали ей всеми возможными наказаниями.

[ + – ] Джоан Роулинг получает угрозы в свой адрес

В свою очередь актеры "Гарри Поттера" Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Эдди Редмэйн, снимающийся в ее фильмах "Фантастические твари", раскритиковали автора за ее замечания, а в марте Гринт и вовсе заявил, что чувствует, что ему нужно встать на защиту трансгендеров после замечаний Роулинг.

Почитатели творчества Джоан Роулинг возмутились таким поступком по отношению к человеку, который фактически создал вселенную Гарри Потера и даже запустили в соцсети хештег #IStandWithJKRowling.

"Как это работает, когда она буквально создала Гарри Поттера?", "Остальные тоже должны отказаться от участия в знак солидарности с Роулинг", "Так Роулинг можно дискриминировать… за честность… дайте мне передохнуть! Этот праздник не состоялся бы без ее таланта", "Пустой бред, если создателя нет", "Она имеет право на свое мнение", пишут в соцсетях пользователи.

[ + – ] Далеко не все британцы присоединились к волне критики против Роулинг Фото: Скриншот

Спецвыпуск "20-летие Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс" стартует 1 января 2022 года на канале HBO Max.