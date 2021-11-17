Джоан Роулінг не покажуть у спецвипуску до 20-річчя Гаррі Поттера через її твіти про трансгендерів

Письменниця прямо заявляє, що є лише дві статі – чоловіки та жінки, і така думка дуже не сподобалася представникам ЛГБТК+, які звинуватили Джоан Роулінг у трансфобії.

Авторка серії книг про пригоди Гаррі Потера британську письменницю Джоан Роулінг не буде показано в спеціальному випуску до 20-річчя виходу першого фільму про пригоди хлопчика-чарівника "20-річчя Гаррі Поттера: повернення до Гоґвортсу", повідомляє Daily Mail.

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Прем'єра першого фільму франшизи "Гаррі Поттер і філософський камінь" відбулася 16 листопада 2001 року. Фільм зібрав більше мільярда доларів і є однією з найбільш продаваних франшиз усіх часів. Цього дня, але вже 2021 року, в HBO Max оголосили, що зберуть акторів зі всіх восьми фільмів про Гаррі Поттера для спеціальної ретроспективи.

[ + – ] Новина про те, що Джоан Роулінг не з'явиться у спецвипуску, розбурхала ЗМІ

У релізі йшлося про те, що в ньому будуть представлені зірки Денієл Редкліфф, Емма Вотсон і Руперт Грінт, які не з'являлися разом на публіці з моменту прем'єри останньої прем'єри франшизи "Гаррі Поттер і Дари смерті-2" у липні 2011 року. Глядачі також побачать Гелену Бонем Картер, Ральфа Файнса, Тома Фелтона, Гері Олдмана, Імельду Стонтон, Бонні Райт і Джейсона Айзекса.

[ + – ] Тизер фільму "20-річчя Гаррі Поттера: повернення до Гоґвортсу"

Однак у повідомленні жодним словам не згадується людина, відповідальна за створення персонажів, – письменниця Джоан Роулінг. Джерела, близькі до проєкту, повідомили, що документалка буде зосереджена на історії створення першого фільму 20 років тому, а також на центральному акторському складі та знімальній групі. Роулінг покажуть у архівних кадрах створення першого фільму, але вона не з'явиться в спецвипуску.

Останні кілька років Роулінг критикували за її погляди щодо трансгендерів, оскільки письменниця відкрито виступає проти цього явища. Вона потрапила в немилість після того, як заявила, що трансгендерів слід визначати за їхньою біологічною статтю.

У червні 2020 року вона написала твіт, який став дуже скандальним. Роулінг розкритикувала термін, який використовує замість слова "жінка" назву "люди, які мають менструацію".

"Я впевнена, що раніше для цих людей було якесь слово. Хто-небудь, допоможіть мені. Вумбен? Вімпунд? Вумуд?" — зіронізувала Роулінг.

[ + – ] Письменниця поцікавилася, як раніше називали жінок Фото: Скриншот

Потім вона продовжила обговорення біологічної статі:

"Якщо стать не існує, немає потягу до своєї статі. Якщо стать не існує, то жива реальність жінок у всьому світі стирається. Я знаю і люблю трансгендерів, але стирання концепції статі позбавляє багатьох можливості осмислено обговорювати своє життя".

[ + – ] Роулінг викликала критику і через обговорення біологічного сексу Фото: Скриншот

Пізніше Роулінг пояснила, що вона поважає "право кожного трансгендера жити в будь-який спосіб, який здається йому автентичним і зручним", і продовжила, що вона пішла б маршем, "якби вас дискримінували на підставі того, що ви трансгендер".

"Водночас моє життя було сформоване тим, що я була жінкою", — наголосила вона.

Фото: Скриншот

"Я відмовляюся підкорятися руху, який, як я вважаю, завдає очевидної шкоди, прагнучи підірвати "жінку" як політичний і біологічний клас, пропонуючи прикриття злочинцям", – наполягає Роулінг.

У вересні 2020 року Джоан зіткнулася з новою хвилею хейту та звинуваченнями в трансфобії. Тоді вийшла її книга "Бентежна кров", яку Роулінг написала під псевдонімом Роберт Гелбрейт. За сюжетом, головний лиходій є серійним убивцею чоловічої статі, який перевдягається в жінку, щоб убивати своїх жертв.

Слова рецензента "мораль книги, здається, така: ніколи не довіряйте чоловікові в сукні" викликали черговий сплеск ненависті в бік письменниці. Розлючені читачі кинулися у Twitter, щоб поділитися своїми думками, зробивши #RIPJKRowling трендом у Великій Британії.

[ + – ] У Великобританії Джоан Роулінг готові були навіть убити. Принаймні в соцмережах.

Сама Роулінг писала, що представники секс-меншин погрожували їй усіма можливими покараннями.

[ + – ] Джоан Роулінг отримує погрози на свою адресу

У свою чергу актори "Гаррі Поттера" Руперт Грінт, Емма Вотсон, Денієл Редкліфф і Едді Редмейн, що знімається в її фільмах "Фантастичні звірі", розкритикували авторку за її зауваження, а в березні Грінт узагалі заявив, що відчуває, що йому потрібно встати на захист трансгендерів після зауважень Роулінг.

Шанувальники творчості Джоан Роулінг обурилися таким вчинком по відношенню до людини, яка фактично створила всесвіт Гаррі Потера та навіть запустили в соцмережі хештег #IStandWithJKRowling.

"Як це працює, коли вона буквально створила Гаррі Поттера?", "Інші теж повинні відмовитися від участі на знак солідарності з Роулінг", "Так Роулінг можна дискримінувати… за чесність… дайте мені перепочити! Це свято не відбулося б без її таланту", "Порожнє марення, якщо творця немає", "Вона має право на свою думку", — пишуть у соцмережах користувачі.

[ + – ] Не всі британці приєдналися до хвилі критики проти Роулінг Фото: Скриншот

Спецвипуск "20-річчя Гаррі Поттера: Повернення до Гоґвортсу" стартує 1 січня 2022 року на каналі HBO Max.