Знову в стінах Гоґвортсу: з'явився перший кадр нового "Гаррі Поттера"

Уже дорослі друзі-чарівники знову зібралися разом у стінах знаменитої школи магії

Студія HBO Max виклала у свій Instagram перший кадр спеціального випуску "Гаррі Поттера". Цей ювілейний епізод отримав назву "Повернення до Гоґвортсу" та присвячений 20-річчю виходу першого фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь".

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Глядач матиме унікальну можливість побачити знамениту трійку знову разом. Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Вотсон повернуться на екрани потероманів у перший день прийдешнього року. Адже прем'єра спецепізоду запланована на 1 січня 2022 року. У спеціальному випуску побачимо й інших акторів кіносаги: Гелену Бонем Картер, Тома Фелтона, Гері Олдмена та інших.

"Наче вони нікуди і не йшли", — прокоментували знімок HBO Max, на якому Гоґвортс знову прийняв у гості своїх уже не маленьких чаклунів — Гаррі, Герміону та Рона.

[ + – ] Гаррі, Рон та Герміона знову в стінах знаменитої школи магії

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року вийшов перший тизер ювілейного спецвипуску культової кіносаги про хлопчика-чарівника. З ролику стало зрозуміло, що розпочнеться спецепізод з того, що головні герої отримають анонімний лист-запрошення до Гоґвортсу. Що буде далі, дізнаємося вже зовсім незабаром, 1 січня 2022 року.

[ + – ] Перший тизер ювілейного спецепізоду "Гаррі Поттера"

Раніше ми повідомляли, що авторку книг та творця світу магії Джоан Роулінг не покажуть у ювілейному епізоді картини. Фокус розбирався з конфліктом навколо висловлювань письменниці про трансгендерних людей, що й спричинило скандал у мережі.