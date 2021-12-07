Вийшов перший тизер спецвипуску "Гаррі Поттера" (відео)

Добре знайомі головні герої кіносаги знову зібралися разом

Восени 2021 року всіх потероманів приголомшила новина про зйомки спеціального епізоду культової кіносаги "Гаррі Поттера" до 20-річчя виходу на екрани першого фільму франшизи "Гаррі Поттер та філософський камінь". Прем'єра цього фільму відбулася 16 листопада 2001 року. Він зібрав понад мільярд доларів і досі є однією з найбільш успішних та прибуткових франшиз усіх часів.

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Напередодні вийшов перший офіційний тизер спецвипуску від кіностудії HBO Max. Він отримав назву "Повернення до Гоґвортсу".

Денієл Редкліфф, Емма Вотсон та Руперт Грінт повертаються на екрани в образах маленьких друзів-чаклунів Гаррі, Герміони та Рона. У спецепізоді також побачимо й інших акторів франшизи: Гелену Бонем Картер, Тома Фелтона, Гері Олдмена та інших.

[ + – ] Перший тизер "Повернення до Гоґвортсу".

Головні герої отримують анонімне запрошення до добре знайомої школи магії через 20 років. Хто відправив це запрошення до Гоґвортсу, з відео незрозуміло. Проте вже незабаром, 1 січня 2022 року, глядач дізнається всі секрети та оцінить новий епізод культової картини.

[ + – ] Герміона, Гаррі та Рон повернуться на екрани у 2022 році

Раніше ми повідомляли, що творця світу магії та авторку книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, британську письменницю Джоан Роулінг не покажуть у спеціальному випуску до 20-річчя кіносаги. Авторку покажуть тільки в архівних кадрах створення першого фільму, але вона не з'явиться в самому спецвипуску. Таке рішення творці спецепізоду прийняли через скандал навколо висловлювання Джоан Роулінг щодо трансгендерних людей.

Нагадаємо, акторка Марго Роббі розповіла про особливу любов до книг про Гаррі Поттера та світ магії.