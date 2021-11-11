Гаррі, Рон та Герміона знову з'являться разом у спецепізоді "Гаррі Поттера"

Першому фільму кіносаги "Гаррі Поттер та філософський камінь" 20 років.

Видання The Sun повідомляє, що незабаром поттеромани матимуть можливість знову побачити магічну трійку разом. Емма Вотсон, Денієл Редкліфф та Руперт Грінт знову з’являться на екранах в образах Герміони, Гаррі та Рона.

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Наступає пора, коли всі починають переглядати старі новорічні фільми, зокрема ця традиція стосується кіносаги про хлопчика-чаклуна Гаррі Поттера та його друзів. Втім, найближчим часом стартуватимуть зйомки спецепізоду, де знову з’являться вже добре відомі актори.

Такий камбек улюблених акторів присвячений 20-річчю виходу на екрани першої частини фільмів про магічний світ "Гаррі Поттер та філософський камінь".

Як повідомляє таблоїд, у цьому спецепізоді відтворять кілька культових сцен з першого фільму, зокрема зустріч давніх друзів у Гоґвортс-експресі, події на платформі 9 3/4 та різдвяний бал у стінах школи чарівництва. Подейкують, що зйомки розпочнуться вже в кінця листопада цього року. Хоча офіційного підтвердження від кіностудії Warner Brothers ще немає. Усі подробиці намагаються тримати в секреті.

[ + – ] Один з епізодів фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь"

"Спецепізод оповитий таємницею, бо ті, хто працює над франшизою, спершу хочуть залучити таланти. Буде чудово, якщо вони впораються з цим та запропонують акторам великі гроші за возз'єднання" — повідомляє джерело ЗМІ.

Також відомо, що до зйомок фільму залучать й інших акторів.

Нагадаємо, що раніше згоріло кафе, у якому Джоан Роулінг писала книги про маленького чаклуна Гаррі Поттера.

Також ми розповідали, як у Британії святкували ювілей першого фільму про Гаррі Поттера. Скульптури з фільму подорожуватимуть по країні.