Гарри, Рон и Гермиона снова появятся вместе в спецэпизоде "Гарри Поттера"

Первому фильму киносаги "Гарри Поттер и философский камень" 20 лет.

Издание The Sun сообщает, что вскоре поттероманы смогут вновь увидеть магическую тройку вместе. Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт снова появятся на экранах в образах Гермионы, Гарри и Рона.

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Наступает время, когда все начинают просматривать старые новогодние фильмы, в частности эта традиция касается киносаги о мальчике-колдуне Гарри Поттере и его друзьях. Но в ближайшее время будут стартовать съемки спецэпизода, где снова появятся хорошо известные актеры.

Такой камбэк любимых актеров посвящен 20-летию выхода на экраны первой части фильмов о магическом мире "Гарри Поттер и философский камень".

Как сообщает таблоид, в этом спецэпизоде воссоздадут несколько культовых сцен из первого фильма, в частности, встречу старых друзей в Хогвартс-экспрессе, события на платформе 9 3/4 и рождественский бал в стенах школы волшебства. Говорят, что съемки начнутся уже в конце ноября этого года. Хотя официального доказательства от киностудии Warner Brothers еще нет. Все подробности стараются держать в секрете.

[ + – ] Один из эпизодов фильма "Гарри Поттер и философский камень"

"Спецэпизод окутан тайной, потому что работающие над франшизой сначала хотят привлечь таланты. Будет прекрасно, если они справятся с этим и предложат актерам большие деньги за воссоединение" — сообщает источник СМИ.

Также известно, что к съемкам фильма будут привлечены и другие актеры.

Напомним, что ранее сгорело кафе, в котором Джоан Роулинг писала книги о маленьком колдуне Гарри Поттере.

Также мы рассказывали, как в Британии праздновали юбилей первого фильма о Гарри Поттере. Скульптуры из фильма будут путешествовать по стране.