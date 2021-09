В Эдинбурге сгорело кафе, в котором Джоан Роулинг писала "Гарри Поттера"

Несмотря на пожар, владелец кафе Дэвид Тейлор рассказал, что огонь не тронул антикварный стол, за которым сидела писательница. А на восстановительные работы уйдет около года.

Владелец кафе The Elephant House Дэвид Тейлор был "несказанно рад" найти в руинах здания стол, за которым Джоан Роулинг писала Гарри Поттера. В прошлом месяце от пожара в шотландском Эдинбурге сильно пострадали квартиры и офисы, в т.ч. и это кафе. Об этом сообщает BBC

Тейлор говорит, что стол пострадал от воды и дыма, но его можно будет восстановить. Однако пропала книга с подписью автора.

"Сейчас везде лежат груды обгоревших предметов, надеюсь книга находится где-то под ними, мы начали поиски", — объясняет Тейлор.

В 1996 и 1997 гг., после публикации первой книги о Поттере, Роулинг часто можно было видеть за антикварным деревянным столом в кафе The Elephant House, которое впоследствии стало культовым местом среди поклонников книг писательницы. По подсчетам его владельца, на восстановительные работы уйдет около года.

В одном из эпизодов подкаста The Poet Laureate has gone to his shed Роулинг вспоминала, как писала в эдинбургских кафе, в т.ч. и в Elephant House.

"Это было милое место, с прекрасным видом на замок", — вспоминала писательница, которая как-то встретилась с владельцем кафе, и тот посетовал, что она к ним больше не заходит. Роулинг говорит, что уже давно перестала писать за столиками в кафе, хотя прежде ей это нравилось.

