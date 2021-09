В Единбурзі згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала "Гаррі Поттера"

Незважаючи на пожежу, власник кафе Девід Тейлор розповів, що вогонь не зачепив антикварний стіл, за яким сиділа письменниця. А відновлювальні роботи триватимуть майже рік.

Власник кафе The Elephant House Девід Тейлор був "невимовно радий" знайти в руїнах будівлі стіл, за яким Джоан Роулінг писала Гаррі Поттера. Минулого місяця від пожежі в шотландському Единбурзі сильно постраждали квартири й офіси, зокрема і це кафе. Про це повідомляє BBC.

Тейлор каже, що стіл постраждав від води та диму, але його можна буде відновити. Однак зникла книга з підписом автора.

"Зараз усюди лежать купи обгорілих предметів, сподіваюся книга знаходиться десь під ними, ми почали пошуки", — пояснює Тейлор.

У 1996 і 1997 рр., після публікації першої книги про Поттера, Роулінг часто можна було бачити за антикварним дерев'яним столом у кафе The Elephant House, яке згодом стало культовим місцем серед шанувальників книг письменниці. За підрахунками його власника, відновлювальні роботи триватимуть майже рік.

В одному з епізодів подкасту The Poet Laureate has gone to his shed Роулінг згадувала, як писала в единбурзьких кафе, зокрема і в Elephant House.

"Це було миле місце, з прекрасним видом на замок", — згадувала письменниця, яка якось зустрілася з власником кафе, і той поскаржився, що вона до них більше не заходить. Роулінг говорить, що вже давно припинила писати за столиками в кафе, хоча раніше їй це подобалося.

