"Заливаються сльозами": власники скаржаться на постійних фанатів біля "будинку Гаррі Поттера" (фото)

Господарі вже звикли, що поряд із будинком перебувають фанати, які часто перевдягаються та розігрують сцени з фільму. Однак іноді це переходить всі межі, пишуть журналісти.

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Фанати франшизи про Гаррі Поттера з'їжджаються з усього світу, щоб побачити будинок, в якому юний чарівник жив до того, як потрапив до Гоґвортсу. Власники будинку розповідають про "постійний" потік туристів, пише The Sun.

Один із будинків в місті Бракнел (графство Беркшир, Велика Британія) був обраний для зйомки помешкання Дурслів у кіноадаптації книг Дж. К. Роулінг у 2001 році. Через проблеми з логістикою сам будинок був показаний лише в одному з фільмів, а для наступних вулиця була відтворена у студії.

Після закінчення зйомок у будинку продовжили жити люди. Теперішні власники розповідають, що поблизу постійно перебувають фанати. Вони хочуть на свої очі побачити місце, де провів дитинство відомий Гаррі Поттер. Господарі зазначають, що знали, який дім купують, однак все ж "здивовані" та втомлені щоденною наявністю людей поблизу свого помешкання.

"У нас були люди, які заливалися сльозами. Це дивно… Іноді вони вбираються в повне екіпірування та розігрують сцени", — розповідають власники журналістам.

Вони додають, що одного разу хтось навіть спробував перелізти через паркан. Господарі житла часто йдуть назустріч фанатам і навіть переставляють машини для тих, хто хоче зробити фотографії. Люди приїжджають на автівках вдень і вночі. Найгірша ситуація — під час шкільних канікул.

"Я не проти. Гаррі Поттер приголомшливий. Я це розумію. Але ти приходиш додому з роботи, а вони всі у тебе на машині. Це просто безумство", — додали власники.

В будинку навіть залишилась неушкодженою комора, в яку Гаррі Поттера поселили жорстокий дядько Вернон та тітка Петунія Дурслі.

"Шафа все ще тут. Її не чіпали. Гаррі Поттер міг би жити тут. Ми просто зберігаємо там мотлох. Пальто. Прасувальна дошка. Пилосос", — розповів власник житла.

Вулиця, де жив Гаррі Поттер Будинок і машина з фільму про Гаррі Поттера Коморка Гаррі Поттера Гаррі Поттер в коморі Фото: thesun.co.uk

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що в США створили дім у стилі Гаррі Поттера і здають його туристам. Шанувальники можуть зануритися в атмосферу улюблених пригод.

В серпні німецька дослідниця і юристка Джанніна Шеффер заявила, що книги та фільми про Гаррі Поттера нагадують нацистську Німеччину Адольфа Гітлера. Авторка зазначила, що чарівний світ Поттера нагадує їй третій Рейх.