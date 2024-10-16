"Заливаются слезами": владельцы жалуются на постоянных фанатов возле "дома Гарри Поттера" (фото)

Хозяева уже привыкли, что рядом с домом находятся фанаты, которые часто переодеваются и разыгрывают сцены из фильма. Однако иногда это переходит все границы, пишут журналисты.

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Фанаты франшизы о Гарри Поттере съезжаются со всего мира, чтобы увидеть дом, в котором юный волшебник жил до того, как попал в Хогвартс. Владельцы дома рассказывают о "постоянном" потоке туристов, пишет The Sun.

Один из домов в городе Бракнел (графство Беркшир, Великобритания) был выбран для съемки жилища Дурслей в киноадаптации книг Дж. К. Роулинг в 2001 году. Из-за проблем с логистикой сам дом был показан только в одном из фильмов, а для последующих улица была воссоздана в студии.

После окончания съемок в доме продолжили жить люди. Нынешние владельцы рассказывают, что поблизости постоянно находятся фанаты. Они хотят своими глазами увидеть место, где провел детство известный Гарри Поттер. Хозяева отмечают, что знали, какой дом покупают, однако все же "удивлены" и уставшие от ежедневного наличия людей вблизи своего дома.

"У нас были люди, которые заливались слезами. Это странно... Иногда они наряжаются в полную экипировку и разыгрывают сцены", — рассказывают владельцы журналистам.

Они добавляют, что однажды кто-то даже попытался перелезть через забор. Хозяева жилья часто идут навстречу фанатам и даже переставляют машины для тех, кто хочет сделать фотографии. Люди приезжают на машинах днем и ночью. Худшая ситуация — во время школьных каникул.

"Я не против. Гарри Поттер потрясающий. Я это понимаю. Но ты приходишь домой с работы, а они все у тебя на машине. Это просто безумие", — добавили владельцы.

В доме даже осталась невредимой кладовка, в которую Гарри Поттера поселили жестокий дядя Вернон и тетя Петуния Дурсль.

"Шкаф все еще здесь. Его не трогали. Гарри Поттер мог бы жить здесь. Мы просто храним там хлам. Пальто. Гладильная доска. Пылесос", — рассказал владелец жилья.

Улица, где жил Гарри Поттер Дом и машина из фильма о Гарри Поттере Коморка Гарри Поттера Гарри Поттер в кладовке Фото: thesun.co.uk

Напомним, в августе стало известно, что в США создали дом в стиле Гарри Поттера и сдают его туристам. Поклонники могут окунуться в атмосферу любимых приключений.

В августе немецкая исследовательница и юрист Джаннина Шеффер заявила, что книги и фильмы о Гарри Поттере напоминают нацистскую Германию Адольфа Гитлера. Автор отметила, что волшебный мир Поттера напоминает ей третий Рейх.