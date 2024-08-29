Во вселенной Гарри Поттера нашли сходство с нацистской Германией: что с ними не так

Политические и правовые системы волшебного мира невероятно похожи на системы Адольфа Гитлера еще до того, как злой лорд Волдерморт захватил контроль, утверждает немецкая исследовательница. Этому она посвятила 549 страниц диссертации.

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Немецкий исследователь и юрист Джаннина Шеффер считает, что книги и фильмы о Гарри Потерре напоминают нацистскую Германию Адольфа Гитлера. Об этом она написала в своей докторской работе на тему "Гарри Поттер и законы власти". Об этом пишет Daily Star.

Исследовательница рассказала, что серьезно относится к своей теории относительно нацистской Германии, а волшебный мир Гарри Поттера напоминает ей третий Рейх.

Джаннина Шеффер утверждает, что политические и правовые системы волшебного мира невероятно похожи на системы Адольфа Гитлера еще до того, как злой лорд Волдеморт захватил контроль. Этому она посвятила 549 страниц диссертации.

Ее работа вызвала дебаты, но большинство критиков считают ее противоречивой и заявили, что она освещает нацистский режим фюрера, сравнивая его с вымышленным миром анимированных шоколадных лягушек и говорящих картин.

"Рост партии AfD [Альтернатива для Германии] действительно пугает. Мы очень обеспокоены тем, что к власти может прийти другая нацистская партия. "Я думаю, что книги о Гарри Поттере являются отличным предупреждением", — сказала исследовательница.

Напомним, что в США создали дом в стиле Гарри Поттера и сдают его туристам. От последних нет отбоя, а дизайн помещения вызывает у них восхищение.