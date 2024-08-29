У всесвіті Гаррі Поттера знайшли схожість з нацистською Німеччиною: що з ними не так

Політичні та правові системи чарівного світу неймовірно схожі на системи Адольфа Гітлера ще до того, як злий лорд Волдерморт захопив контроль, стверджує німецька дослідниця. Цьому вона присвятила 549 сторінок дисертації.

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Німецька дослідниця і юристка Джанніна Шеффер вважає, що книги та фільми про Гаррі Потерра нагадують нацистську Німеччину Адольфа Гітлера. Про це вона написала у своїй докторській роботі на тему "Гаррі Поттер і закони влади". Про це пише Daily Star.

Дослідниця розповіла, що серйозно ставиться до своєї теорії щодо нацистської Німеччини, а чарівний світ Гаррі Поттера нагадує їй третій Рейх.

Джанніна Шеффер стверджує, що політичні та правові системи чарівного світу неймовірно схожі на системи Адольфа Гітлера ще до того, як злий лорд Волдеморт захопив контроль. Цьому вона присвятила 549 сторінок дисертації.

Її робота викликала дебати, але більшість критиків вважають її суперечливою і заявили, що вона висвітлює нацистський режим фюрера, порівнюючи його з вигаданим світом анімованих шоколадних жаб і розмовних картин.

"Зростання партії AfD [Альтернатива для Німеччини] справді лякає. Ми дуже стурбовані тим, що до влади може прийти інша нацистська партія. "Я думаю, що книги про Гаррі Поттера є чудовим попередженням", — сказала дослідниця.

Нагадаємо, що в США створили дім у стилі Гаррі Поттера і здають його туристам. Від останніх немає відбою, а дизайн помешкання викликає в них захоплення.