"Казковий скандал": видавець книг про "Гаррі Поттера", померши, залишив усе своїй коханці
Річард Робінсон, багаторічний голова видавництва Scholastic був саме тим, хто відкрив США Джоан Роулінг.
У США вибухнув грандіозний скандал, коли з'ясувалося, що 84-річний Річард Робінсон, багаторічний голова видавництва Scholastic, не згадав у своєму заповіті ні дітей, ні колишню дружину. Про це пише WSJ.
Саме Робінсон відкрив США Джоан Роулінг, опублікувавши її книги про маленького чарівника Гаррі Поттера. Також він видавав серію книг "Голодні ігри". Зараз видавництво є одним із найприбутковіших у світі, воно "коштує" 1,2 мільярди доларів.
84-річний Річард несподівано помер 5 червня 2021 року. Незважаючи на похилий вік, його смерть стала шоком для видавничого світу, адже він був у чудовій формі.
І згодом з'ясувалося, що, згідно із заповітом, усе його майно, враховуючи видавництво і сімейний маєток, переходить Іолі Луккезе, його "найближчому другові й партнеру", а також його коханці.
Колишня дружина Річарда, Гелен Бенха, яка була з ним заміжня з 1986 по 2008 рр., і багато років займалася видавництвом, а також двоє його синів — Моріс і Джон, залишилися ні з чим.
Моріс уже назвав заповіт батька "несподіваним і шоковим".
"Я хочу мирного результату", — заявив пресі Джон Робінсон. І згадав, що його мати і батько залишалися близькими друзями навіть після розлучення та особливо зблизилися під час пандемії коронавірусу.
За словами молодика, його батько неодноразово заявляв, що Гелен "жила і дихала Scholastic, виховуючи двох дітей".
Іола Луккезе, яка отримала все, працює у видавництві з 1991 року. Вона починала, як молодша редакторка, проте швидко просувалася кар'єрними сходами, поки в 2014 році не обійняла посаду директорки зі стратегії. Два роки потому вона стала єдиною президенткою Scholastic Canada, а в 2018 році додала титул президентки Scholastic Entertainment.