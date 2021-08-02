"Казковий скандал": видавець книг про "Гаррі Поттера", померши, залишив усе своїй коханці

Річард Робінсон, багаторічний голова видавництва Scholastic був саме тим, хто відкрив США Джоан Роулінг.

У США вибухнув грандіозний скандал, коли з'ясувалося, що 84-річний Річард Робінсон, багаторічний голова видавництва Scholastic, не згадав у своєму заповіті ні дітей, ні колишню дружину. Про це пише WSJ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Саме Робінсон відкрив США Джоан Роулінг, опублікувавши її книги про маленького чарівника Гаррі Поттера. Також він видавав серію книг "Голодні ігри". Зараз видавництво є одним із найприбутковіших у світі, воно "коштує" 1,2 мільярди доларів.

84-річний Річард несподівано помер 5 червня 2021 року. Незважаючи на похилий вік, його смерть стала шоком для видавничого світу, адже він був у чудовій формі.

І згодом з'ясувалося, що, згідно із заповітом, усе його майно, враховуючи видавництво і сімейний маєток, переходить Іолі Луккезе, його "найближчому другові й партнеру", а також його коханці.

[ + – ] Річард Робінсон та Іола Луккезе

Колишня дружина Річарда, Гелен Бенха, яка була з ним заміжня з 1986 по 2008 рр., і багато років займалася видавництвом, а також двоє його синів — Моріс і Джон, залишилися ні з чим.

Моріс уже назвав заповіт батька "несподіваним і шоковим".

"Я хочу мирного результату", — заявив пресі Джон Робінсон. І згадав, що його мати і батько залишалися близькими друзями навіть після розлучення та особливо зблизилися під час пандемії коронавірусу.

За словами молодика, його батько неодноразово заявляв, що Гелен "жила і дихала Scholastic, виховуючи двох дітей".

Іола Луккезе, яка отримала все, працює у видавництві з 1991 року. Вона починала, як молодша редакторка, проте швидко просувалася кар'єрними сходами, поки в 2014 році не обійняла посаду директорки зі стратегії. Два роки потому вона стала єдиною президенткою Scholastic Canada, а в 2018 році додала титул президентки Scholastic Entertainment.