"Могли б забезпечити 2000 медсестер": британців обурила вартість коронації Короля Чарльза ІІІ

За словами журналістів, вартість проведення коронації короля Чарльза ІІІ виявилася приголомшливою. На цю суму можна було забезпечити обідами 27 млн найбідніших школярів.

Коронація короля Чарльза коштувала Великій Британії щонайменше 72 мільйони фунтів стерлінгів (90,2 млн доларів), що обурило суспільство. Про це пише Daily Star.

"На цю суму можна було б профінансувати понад 2 000 медсестер", — йдеться у матеріалі.

Журналісти назвали вартість коронації "астрономічною", після того, як її оприлюднили в офіційних джерелах.

Витрати поділили за двома напрямками:

21,7 млн фунтів стерлінгів пішло на забезпечення правопорядку під час церемонії;

50,3 млн фунтів стерлінгів було витрачено Міністерством культури, медіа та спорту.

"Натомість ці гроші могли б піти на оплату праці 2 057 медсестер із середньою заробітною платою 35 000 фунтів стерлінгів, щоб допомогти підтримати нашу НСЗ (національну систему здоров'я, — ред.), яка перебуває в скрутному становищі", — наголосили журналісти.

За їх словами за ці гроші можна було б найняти 1 107 нових кваліфікованих лікарів із зарплатою 65 000 фунтів стерлінгів. Або забезпечити найбідніших дітей понад 27 мільйонами безкоштовних шкільних обідів.

Автори матеріалу підкреслили, що церемонію коронації у травні 2023 року відвідали високопосадовці з усього світу, а наступного вечора у Віндзорському замку відбувся зірковий концерт.

"Уряд описав коронацію як "момент, що буває раз на покоління", який дозволив "всій країні зібратися разом на святкування". Але реальність така, що лише 20 мільйонів людей дивилися церемонію по телебаченню", — йдетсья у матеріалі.

Британські організації, які виступають проти монархії назвали коронацію "непристойною" тратою грошей платників податків.

"Це величезна сума грошей, яку потрібно витратити на парад однієї людини, коли в конституції чи законі немає жодного зобов'язання проводити коронацію, і коли ми стикаємося зі скороченням основних послуг… Це була абсолютно непотрібна і марна трата грошей посеред кризи вартості життя в країні, яка стикається з величезним рівнем дитячої бідності", — наголосив один з лідерів антимонархічного руху Грем Сміт

Нагадаємо, 14 листопада Королю Чарльзу виповнилось 76 років.

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