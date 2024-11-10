Стосунки принца Гаррі з королем Чарльзом "повністю розпалися", — ЗМІ

Гаррі та Меган переїхали до США у 2020 році. Там вони почали давати інтервʼю та випускати документальні проєкти з критикою королівської родини.

Стосунки принца Гаррі та Меган Маркл з королем Чарльзом "повністю розпалися". Про це пише Mirror.

Герцог Сассекський та його дружина, схоже, намагаються налагодити стосунки з королівською родиною, особливо з батьком Гаррі.

Втім, у подружжя це погано виходить через постійний "розпад". З тих пір, як Гаррі та Меган публічно оприлюднили скандальну поведінку членів королівської сім’ї, спочатку під час зустрічі з Опрою Вінфрі у 2021 році, а потім у мемуарах герцога 2023 року "Запасний", у Гаррі та Меган доволі напружені стосунки з Фірмою.

І наразі ситуація наближається до того, що стосунки Сассекських з королем Чарльзом ІІІ повністю розриваються.

"Я вважаю, що це, ймовірно, найбільший тривожний сигнал про те, що [їхні стосунки] насправді можуть бути в точці повного розпаду", — сказав королівський кореспондент Джек Ройстон.

Крім того, журналістка Бронте Кой повідомила, що Меган і Гаррі безперервно переслідують королівську сім'ю та ще більше розпалили ворожнечу цим.

Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі Фото: Getty Images

Одним з критичних моментів у стосунках короля Чарльза із сином стало те, коли монарх не дозволив Меган Маркл поїхати в Балморал у день смерті покійної королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року.

За словами королівського письменника Роба Джобсона, король сказав Гаррі під час телефонної розмови, що його дружина повинна залишитися в Лондоні, а не супроводжувати герцога в Шотландію.

Нагадаємо, принца Гаррі можуть вигнати із США.

Також Фокус писав про раніше небачене весільне фото принца Гаррі та Меган Маркл.