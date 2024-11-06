Ставши президентом, Дональд Трамп може вигнати принца Гаррі зі США

Трамп дуже поважав покійну королеву Єлизавету, тож її онук-бунтар, який повстав проти інституту британської монархії, не викликає в нього жодних теплих почуттів.

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Дональд Трамп, 45-й президент США, який, імовірно, стане і 47-м президентом, заявив, що принц Гаррі, який наразі проживає в Каліфорнії разом із Меган Маркл і своїми дітьми, не отримає "жодного особливого ставлення". Тож цілком можливо, що принцу доведеться переїхати до Португалії, як він раніше планував, називаючи це "планом Б". Про це пише Daily Mail.

Перемога Дональда Трампа на виборах у США стане кошмаром для принца Гаррі, оскільки Дональд Трамп заздалегідь попередив королівську особу, що той не отримає жодних особливих привілеїв в Америці.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Трамп критикував герцога Сассекського відтоді, як той покинув Велику Британію 2020 року, звинувативши його в "непрощенній зраді" його покійної бабусі королеви Єлизавети II.

У березні Трамп також припустив, що Гаррі, який мешкає в Монтесіто, штат Каліфорнія, може бути депортований зі США, якщо в заяві на візу не буде вказано, що він вживає наркотики.

Це сталося в той момент, коли американський аналітичний центр намагається відновити свою справу, щоб домогтися оприлюднення секретної заяви Гаррі на візу після того, як він зізнався у своїх мемуарах у вживанні наркотиків.

Королівські експерти навіть запропонували Сассекським продумати "запасний план" щодо того, де вони могли б жити, якщо Трамп вирішить вигнати Гаррі. Одним із варіантів може стати будинок для відпочинку, який вони купили в Португалії.

Ще у вересні 2020 року, незабаром після переїзду Гаррі та його дружини Меган Маркл до США, пара закликала американських виборців "відкинути розпалювання ненависті, дезінформацію та негатив в Інтернеті" на тих виборах, на яких зрештою переміг Джо Байден.

Хоча герцоги Сассекські не підтримали жодного кандидата, формулювання їхнього відеозвернення викликало звинувачення в тому, що вони мали на увазі Трампа і, таким чином, порушили британський протокол, який передбачає збереження політичного нейтралітету членів королівської сім'ї.

Потім під час брифінгу в Білому домі Дональда Трампа запитали про його реакцію на їхні коментарі, і він сказав: "Я не шанувальник Меган. Але я бажаю Гаррі великої удачі, тому що вона йому знадобиться".

Останніми місяцями Трамп говорив про давню спробу Фонду спадщини домогтися оприлюднення секретної заяви Гаррі на візу.

Аналітичний центр поставив запитання, чому герцогу дозволили в'їхати до США разом із Меган Маркл 2020 року після того, як у своїй книжці Spare ("Запасний"), що вийшла в січні 2023 року, принц Гаррі згадав про вживання кокаїну, марихуани та психоделічних грибів.

Що Дональд Трамп говорив про принца Гаррі та Меган Маркл

Вересень 2020 р.: "Я не її шанувальник. Але я бажаю Гаррі великої удачі, тому що вона йому знадобиться".

Лютий 2024 р.: "Я б не став його захищати. Він зрадив королеву. Це непробачно. Він був би наданий самому собі, якби все залежало від мене".

Березень 2024 р.: "Нам доведеться з'ясувати, чи знають вони що-небудь про наркотики, і якщо він збрехав, їм доведеться вжити відповідних заходів".

А на одному з виступів Дональд Трамп і зовсім заявив, що адміністрація Байдена була "надто люб'язною" до Гаррі відтоді, як він переїхав до США.

Консервативна група з Вашингтона, округ Колумбія, подала позов проти Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) після того, як її запит про свободу інформації було відхилено.

Було заявлено, що запит на візу до США принца Гаррі становить "величезний суспільний інтерес", але суддя Карл Ніколс ухвалив, що документ має залишатися конфіденційним.

Потім, 22 жовтня, організація Heritage подала нову заяву до суду, намагаючись відновити розгляд справи, оскільки адміністрація Байдена не дозволила їй ознайомитися з приватними заявами, поданими судді.

Справу Heritage було порушено у зв'язку з тим, що заявники на візу повинні за законом повідомляти, чи вживали вони наркотики. Невиконання цієї вимоги може призвести до депортації, і Heritage хотіла, щоб уряд США опублікував записи, щоб дізнатися, що Гаррі говорив про вживання наркотиків.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Син Дональда Трампа Ерік Трамп минулого тижня в інтерв'ю MailOnline заявив, що американська віза Гаррі в безпеці, оскільки "нікого не хвилює" герцог або його "непопулярна" дружина Меган .

Ерік розповів, що Дональд Трамп "любив королеву" і висловив жаль з приводу того, що Гаррі завдав "величезної шкоди" королівській сім'ї, покинувши Велику Британію.

Але він додав: "Мені наплювати, чи вживав він наркотики. Це нічого не означає. Я можу вам сказати, що наш батько і вся наша сім'я відчувають величезну повагу до монархії. Чесно кажучи, мені плювати на принца Гаррі. Мій батько любив королеву, і я думаю, що монархія — неймовірно прекрасна річ".

Він також віддав належне Єлизаветі II за те, як вона приймала сім'ю Трампів у Букінгемському палаці в червні 2019 року, сказавши: "Покійна королева була чудова. Те, як вона вітала мого батька з розпростертими обіймами, було просто за межею".

Подружжя Трамп у Букінгемському палаці Фото: The Royal Family

Ерік розповів, що його батько також має симпатію до короля Чарльза III і що монарх раніше відвідував Мар-а-Лаго, маєток Трампа в Палм-Біч, штат Флорида.

Він також похвалив принца Вільяма і Кейт, заявивши, що майбутній король ніколи "не припускався помилок", тоді як його дружина "поводиться неймовірно добре і була справжньою опорою для наступного покоління сім'ї".

Нагадаємо, перші результати виборів у США оголосили вже цієї ночі. У містечку Діксвілл-Нотч проголосували всі шість виборців, розділивши голоси між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс.