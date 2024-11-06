Став президентом, Дональд Трамп может выгнать принца Гарри из США

Трамп очень уважал покойную королеву Елизавету, так что ее внук-бунтарь, восставший против института британской монархии не вызывает у него никаких теплых чувств.

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Дональд Трамп, 45-й президент США, который, вероятно, станет и 47-м президентом, заявил, что принц Гарри, который сейчас проживает в Калифорнии вместе с Меган Маркл и своими детьми, не получит "никакого особого отношения". Так что вполне возможно, что принцу придется переехать в Португалию, как он ранее планировал, называя это "планом Б". Об этом пишет Daily Mail.

Победа Дональда Трампа на выборах в США станет кошмаром для принца Гарри так как Дональд Трамп заранее предупредил королевскую особу, что тот не получит никаких особых привилегий в Америке.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Трамп критиковал герцога Сассекского с тех пор, как тот покинул Великобританию в 2020 году, обвинив его в "непростительном предательстве" его покойной бабушки королевы Елизаветы II .

В марте Трамп также предположил, что Гарри, проживающий в Монтесито, штат Калифорния, может быть депортирован из США, если в заявлении на визу не будет указано, что он употребляет наркотики.

Это произошло в тот момент, когда американский аналитический центр пытается возобновить свое дело, чтобы добиться обнародования секретного заявления Гарри на визу после того, как он признался в своих мемуарах в употреблении наркотиков.

Королевские эксперты даже предложили Сассекским продумать "запасной план" относительно того, где они могли бы жить, если Трамп решит выгнать Гарри. Одним из вариантов может стать дом для отдыха, который они купили в Португалии.

Еще в сентябре 2020 года, вскоре после переезда Гарри и его жены Меган Маркл в США, пара призвала американских избирателей "отвергнуть разжигание ненависти, дезинформацию и негатив в Интернете" на тех выборах, на которых в конечном итоге победил Джо Байден .

Хотя герцоги Сассекские не поддержали ни одного кандидата, формулировка их видеообращения вызвала обвинения в том, что они имели в виду Трампа и, таким образом, нарушили британский протокол, предусматривающий сохранение политического нейтралитета членов королевской семьи .

Затем во время брифинга в Белом доме Дональда Трампа спросили о его реакции на их комментарии, и он сказал: "Я не поклонник Меган. Но я желаю Гарри большой удачи, потому что она ему понадобится".

В последние месяцы Трамп говорил о давней попытке Фонда наследия добиться обнародования секретного заявления Гарри на визу.

Аналитический центр задался вопросом, почему герцогу разрешили въехать в США вместе с Меган Маркл в 2020 году после того, как в своей книге Spare ("Запасной"), вышедшей в январе 2023 года, принц Гарри упомянул об употреблении кокаина, марихуаны и психоделических грибов.

Что Дональд Трамп говорил о принце Гарри и Меган Маркл

Сентябрь 2020 г.: "Я не ее поклонник. Но я желаю Гарри большой удачи, потому что она ему понадобится".

Февраль 2024 г.: "Я бы не стал его защищать. Он предал королеву. Это непростительно. Он был бы предоставлен самому себе, если бы все зависело от меня".

Март 2024 г.: "Нам придется выяснить, знают ли они что-нибудь о наркотиках, и если он солгал, им придется принять соответствующие меры".

А на одном из выступлений Дональд Трамп и вовсе заявил, что администрация Байдена была "слишком любезна" к Гарри с тех пор, как он переехал в США.

Консервативная группа из Вашингтона, округ Колумбия, подала иск против Министерства внутренней безопасности (DHS) после того, как ее запрос о свободе информации был отклонен.

Было заявлено, что запрос на визу в США принца Гарри представляет "огромный общественный интерес", но судья Карл Николс постановил, что документ должен оставаться конфиденциальным.

Затем, 22 октября, организация Heritage подала новое заявление в суд, пытаясь возобновить рассмотрение дела, поскольку администрация Байдена не разрешила ей ознакомиться с частными заявлениями, поданными судье.

Дело Heritage было возбуждено в связи с тем, что заявители на визу должны по закону сообщать, употребляли ли они наркотики. Невыполнение этого требования может привести к депортации, и Heritage хотела, чтобы правительство США опубликовало записи, чтобы узнать, что Гарри говорил об употреблении наркотиков.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп на прошлой неделе в интервью MailOnline заявил, что американская виза Гарри в безопасности, поскольку "никого не волнует" герцог или его "непопулярная" жена Меган .

Эрик рассказал, что Дональд Трамп "любил королеву" и выразил сожаление по поводу того, что Гарри нанес "огромный ущерб" королевской семье, покинув Великобританию.

Но он добавил: "Мне наплевать, употреблял ли он наркотики. Это ничего не значит. Я могу вам сказать, что наш отец и вся наша семья испытывают огромное уважение к монархии. Честно говоря, мне плевать на принца Гарри. Мой отец любил королеву, и я думаю, что монархия — невероятно прекрасная вещь".

Он также отдал должное Елизавете II за то, как она принимала семью Трампов в Букингемском дворце в июне 2019 года, сказав: "Покойная королева была восхитительна. То, как она приветствовала моего отца с распростертыми объятиями, было просто за гранью".

Чета Трамп в Букингемском дворце Фото: The Royal Family

Эрик рассказал, что его отец также питает симпатию к королю Чарльзу III и что монарх ранее посещал Мар-а-Лаго, поместье Трампа в Палм-Бич, штат Флорида.

Он также похвалил принца Уильяма и Кейт, заявив, что будущий король никогда "не совершал ошибок", в то время как его жена "ведет себя невероятно хорошо и была настоящей опорой для следующего поколения семьи".

Напомним, первые результаты выборов в США объявили уже этой ночью. В городке Диксвилл-Нотч проголосовали все шесть избирателей, разделив голоса между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.