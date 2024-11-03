Пара уклала шлюб у 2018 році. Наразі вони виховують двох дітей — сина Арчі та доньку Лілібет.

Related video

Принц Гаррі показав раніше небачене весільне фото з Меган Маркл. Про це пише Hello Magazine.

Герцог Сассекський з'явився вперше після своєї поїздки до Південної Африки та Лесото на початку жовтня.

Син короля Великої Британії Чарльза ІІІ звернувся до Військового комітету НАТО щодо ролі Invictus Games Foundation у підтримці поранених і хворих військовослужбовців і ветеранів.

Комітет оприлюднив фотографію Гаррі на своєму вебсайті, коли він виступав по відеодзвінку зі свого будинку в Монтесіто, Каліфорнія.

На задньому фоні можна побачити книги та особисті фотографії родини, включаючи знімок з королівського весілля його та Меган Маркл.

На знімку крупним планом зображено молодят у кареті після церемонії у Віндзорі 19 травня 2018 року.

Принц Гаррі Фото: NATO

Принц Гаррі одягнув тоді військову уніформу для великого дня, а Меган була у виготовленій на замовлення сукні в стилі "бато" від колишнього креативного директора Givenchy Клер Вейт Келлер і діамантовій тіарі Queen Mary Bandeau.

На початку 2024 року пара відсвяткувала шосту річницю весілля.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, психотерапевт оцінив поведінку Меган Маркл.

Також Фокус писав про сварку принца Гаррі та принца Вільяма.