"Бажає більше слави, більше влади": психотерапевт оцінив поведінку Меган Маркл (фото)

Меган Маркл подобається бути на видноті. За словами психотерапевта, дружина принца Гаррі робить усе можливе, щоб бути успішною і популярною в суспільстві.

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Наразі герцогиня Сассекська проживає в Каліфорнії, але спостерігачі за королівською сім'єю вважають, що вона хоче використовувати свій королівський титул, щоб реалізувати свої можливості в США. Психотерапевт доктор Робі Людвіг оцінила поведінку Меган Маркл за останній час і дійшла висновку, що вона розробляє стратегію, щоб досягти великих успіхів у житті, повідомляє Radar Online.

"Кінцева мета Меган, схоже, полягає в тому, щоб зробити себе значущою і перетворитися на американську королівську особу, якою захоплюються і яка сильна, незалежна від чоловіка. Чи буде це успішним, ще належить побачити, оскільки громадськість не завжди була сприйнятливою до багатьох аспектів її характеру й особистості", — сказала психотерапевт доктор Робі Людвіг.

Експерт звернула увагу на те, що Меган часто носить одяг червоного кольору, чудово розуміючи, що "червоний колір — це колір сильної, владної леді". Таким чином невістка короля Чарльза ІІІ каже: "Я тут, я не ховаюся, і я готова зайняти свою позицію влади". На думку Робі, "носіння червоного кольору часто символізує привабливість, упевненість і розширення прав і можливостей".

Меган Маркл Фото: Getty Images

"Дослідження "ефекту червоної сукні" показали, що червоний колір посилює чоловічий погляд і спонукає чоловіків знаходити жінок у червоному більш привабливими. У моді червоний також вважається кольором влади, що уособлює силу і рішучість", — пояснив Людвіг.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл Фото: Getty Images

Психотерапевтка впевнена, що Меган знову "бере під контроль своє життя і робить це по-своєму". У 2023 році герцогів Сассекських називали "голлівудським провалом", але вони після всіх скандалів намагаються відновити свій імідж.

"Меган Маркл, схоже, постійно розробляє стратегію, щоб досягти більшого — більшої слави, більшої влади, більшої популярності та більшого багатства. Її мета, схоже, — утвердити себе як світовий бренд, прагнучи стати найвідомішою і найвпливовішою жінкою", — зазначила Робі Людвіг.

Є значна кількість людей, які сумніваються у щирості Гаррі та Меган, що переключилися з "продажу сімейних секретів" на появу на благодійних заходах. За словами фахівця, це не викликає довіри публіки.

Раніше, 11 вересня, повідомлялося, що експерт з мови тіла проаналізував стосунки принца Гаррі та Меган Маркл. Пара часто демонструє свої почуття на публіці. Навіть через шість років після весілля Меган Маркл з обожнюванням дивиться на принца Гаррі.