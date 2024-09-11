Експерт із мови тіла проаналізував стосунки принца Гаррі та Меган Маркл (фото)

Пара часто демонструє свої почуття на публіці. Навіть через шість років після весілля Меган Маркл з обожнюванням дивиться на принца Гаррі.

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Експерт із мови тіла Даррен Стентон проаналізував стосунки принца Гаррі та Меган Маркл напередодні 40-річчя герцога Сассекського, яке він відзначить 15 вересня, повідомляє Еxpress.

Гаррі та Меган одружені з 2018 року і зараз у них двоє дітей: п'ятирічний принц Арчі та трирічна принцеса Лілібет. Обговорюючи їхні стосунки, які почалися ще 2016 року, Стентон вважає, що пара "виросла рівною мірою" разом.

"Гаррі наближається до свого 40-річчя, він задоволений своїм життям. Я думаю, що Меган безумовно забезпечила Гаррі стабільну обстановку в останні роки і допомогла привнести в його життя багато спокою. Меган, безсумнівно, була справжньою опорою для Гаррі, і він також підтримував її", — зазначив Даррен, наголосивши, що молодший син короля Великої Британії Чарльза ІІІ мав сміливість і відвагу, розпочавши абсолютно нове життя в Штатах.

Принц Гаррі зі своєю дружиною Меган Маркл Фото: Netflix

Експерт зазначив, що з невербального погляду, пара має постійний зоровий контакт, що, на його думку, дуже важливо у стосунках. "Я думаю, що зараз їхні стосунки досягли дійсно сильного моменту. Їм не потрібно робити жести, щоб показати людям, що вони кохають одне одного. По суті, вони, схоже, росли разом однаковою мірою, і я думаю, що багато випробувань і негараздів, які ми бачили, насправді зміцнили їхні стосунки. З погляду мови тіла, ці двоє абсолютно закохані одне в одного, і Гаррі не міг би бути щасливішим на цьому етапі свого життя", — заявив Даррен.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Наразі Гаррі, схоже, все ще намагається "вразити" Меган, а колишня актриса демонструє ознаки гордості за те, що є його дружиною. Пара часто демонструє свої почуття на публіці. Навіть через шість років після весілля Меган з обожнюванням дивиться на свого чоловіка і не приховує свою любов до нього.

Герцог і герцогиня Сассекські Фото: Getty Images

Раніше, 20 серпня, Фокус писав про те, що Меган Маркл подала Вікторії Бекхем знак про примирення.