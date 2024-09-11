Принц Гаррі та Меган Маркл планують третій квазікоролівський тур цього року: деталі

У таборі герцогів Сассекських запевняють, що Гаррі та Меган можуть стати такими ж мегапопулярними, як принцеса Діана. Вона не втратила своєї популярності після розриву з королівською родиною.

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Принц Гаррі та Меган Маркл, які цього року вже відвідали Нігерію і Колумбію, планують свій третій квазікоролівський візит, обираючи між Лесото і Ботсваною, де працює благодійна організація Гаррі, Sentebale, повідомляє Express. Вони збираються вирушити туди до кінця року.

Герцог Сассекський востаннє відвідував ці країни 2019 року.

"Це його світ, до цього він звик і це те, що він знає. Він усе ще може принести користь", — розповів журналістам інсайдер.

Крім того, принц також має намір прилетіти до Нью-Йорка наприкінці вересня, щоб "просунути низку своїх проєктів і філантропічних ініціатив", заявила його команда. Він збирається прилетіти туди, коли там відбуватиметься Генасамблея ООН (23-27 вересня) і Тиждень клімату (22-29 вересня).

Візит пари до Колумбії обійшовся бюджету цієї небагатої країни в 244 245 305 колумбійських доларів (майже $60 тисяч), включно з витратами на безпеку і внутрішній транспорт. Цю суму оприлюднила віцепрезидентка Колумбії Франсія Маркес, яка організувала чотириденну поїздку, на прохання сенаторки Марії Фернанди Кабал.

Кабал, яка є її політичним опонентом, раніше назвала квазікоролівський тур із 15 до 18 серпня "показухою" і "марною витратою грошей".

Принц Гаррі та Меган Маркл у Колумбії Фото: Getty

Але офіс віцепрезидента також повідомив, що Гаррі й Меган оплатили свої власні перельоти, проживання в Боготі та загальні витрати.

Під час поїздки Гаррі та Меган відвідали місцеву школу і долучилися до саміту у співпраці з їхнім фондом Archewell Foundation зі створення більш здорового цифрового ландшафту. Сассекські також взяли участь у форумі, присвяченому внеску афроколумбійських жінок, лідерок і підприємців.

ЗМІ скептично ставляться до такої активності Гаррі та Меган, які ще 2020 року склали із себе обов'язки членів королівської сім'ї та виїхали з Великої Британії, а тепер поводяться так, наче мають колишню владу і привілеї.

Інсайдери з табору Сассексів припустили, що спроби Гаррі та Меган вийти на світовий рівень спричинили невдоволення в палаці й навіть викликали деякі небажані спогади про принцесу Діану.

"Палац пам'ятає про те, що сталося, коли принцеса Діана залишила королівське життя і миттєво затьмарила інститут. Вони стверджують, що король боїться повторення минулого, коли Гаррі та Меган затьмарять його роботу і стануть світовими суперзірками", — цитує Mirror. Зі свого боку Букінгемський палац нічого не коментує з цього приводу.

Тим часом у Великій Британії принц Гаррі вимагав надавати йому охорону під час візитів на батьківщину. Однак у лютому він програв справу Високого суду проти Міністерства внутрішніх справ щодо рішення про зміну рівня його особистої безпеки.

Раніше Фокус писав, що сестра Меган Маркл зробила гучну заяву про принца Гаррі.