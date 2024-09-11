Принц Гарри и Меган Маркл планируют третий квазикоролевский тур в этом году: детали

В лагере герцогов Сассекских уверяют, что Гарри и Меган могут стать такими же мегапопулярными, как принцесса Диана. Она не потеряла свою популярность после разрыва с королевской семьей.

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Принц Гарри и Меган Маркл, которые в этом году уже посетили Нигерию и Колумбию, планируют свой третий квазикоролевский визит, выбирая между Лесото и Бостваной, где работает благотворительная организация Гарри Sentebale, сообщает Express. Они собираются отправиться туда до конца года.

Герцог Сассекский последний раз посещал эти страны в 2019 году.

"Это его мир, к этому он привык и это то, что он знает. Он все еще может принести пользу", — рассказал журналистам инсайдер.

Кроме того, принц также намерен прилететь в Нью-Йорк в конце сентября, чтобы "продвинуть ряд своих проектов и филантропических инициатив", заявила его команда. Он собирается прилететь туда, когда там будет проходить Генассамблея ООН (23-27 сентября) и Неделя климата (22-29 сентября).

Визит пары в Колумбию обошелся бюджету этой небогатой страны в 244 245 305 колумбийских долларов (почти $60 тысяч), включая расходы на безопасность и внутренний транспорт. Эту сумму обнародовала вице-президент Колумбии Франсия Маркес, которая организовала четырехдневную поездку, по просьбе сенатора Марии Фернанды Кабал.

Кабал, которая является ее политическим оппонентом, ранее назвала квазикоролевский тур с 15 по 18 августа "показухой" и "расточительной тратой денег".

Принц Гарри и Меган Маркл в Колумбии Фото: Getty

Но офис вице-президента также сообщил, что Гарри и Меган оплатили свои собственные перелеты, проживание в Боготе и общие расходы.

Во время поездки Гарри и Меган посетили местную школу и присоединились к саммиту в сотрудничестве с их фондом Archewell Foundation по созданию более здорового цифрового ландшафта. Сассекские также приняли участие в форуме, посвященном вкладу афроколумбийских женщин, лидеров и предпринимателей.

СМИ скептически относятся к подобной активности Гарри и Меган, которые еще в 2020 году сложили с себя обязанности членов королевской семьи и уехали из Великобритании, а теперь ведут себя, словно они обладают прежней властью и привилегиями.

Инсайдеры из лагеря Сассексов предположили, что попытки Гарри и Меган выйти на мировой уровень вызвали недовольство во дворце и даже вызвали некоторые нежелательные воспоминания о принцессе Диане.

"Дворец помнит о том, что произошло, когда принцесса Диана оставила королевскую жизнь и мгновенно затмила институт. Они утверждают, что король боится повторения прошлого, когда Гарри и Меган затмят его работу и станут мировыми суперзвездами", – цитирует Mirror. В свою очередь Букингемский дворец ничего не комментирует по этому поводу.

Тем временем в Великобритании принц Гарри требовал предоставлять ему охрану во время визитов на родину. Однако в феврале он проиграл дело Высокого суда против Министерства внутренних дел по поводу решения об изменении уровня его личной безопасности.

Ранее Фокус писал, что сестра Меган Маркл сделала громкое заявление о принце Гарри.