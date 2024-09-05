Брак обречен: сестра Меган Маркл сделала громкое заявление о принце Гарри

Саманта Маркл уже не впервые озвучивает это утверждение и уверена, что принц Гарри уже не раз пожалел о том, что ради Меган бросил все на родине.

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Сводная сестра Меган Маркл Саманта в беседе с журналистом Дэном Вуттоном заявила, что брак бывшей актрисы и сына британского короля был обречен с самого начала, пишет Daily Star. Она считает, что принц Гарри вернется в Великобританию, и его жены с ним не будет.

"По слухам, принц Уильям сказал Гарри: "Поспешишь — все напрасно. Узнай ее получше, не ввязывайся в это". Но оглядываясь назад, можно сказать 20 на 20. Я думаю, Гарри, вероятно, хочет сказать своему брату: "О Боже, ты был так чертовски прав, я не могу в это поверить". И все произошло так, как предсказывали люди, как, по-видимому, думал принц Уильям, и это печально…", – говорит она.

При этом Саманта уверена, что герцогу Сассекскому в любом случае не светит теплый прием обратно в семью из-за серьезных проблем с доверием.

"Как вы чувствуете эту любовь снова, когда доверие было так разрушено? Чтобы иметь настоящую любовь с семьей, друзьями или отношениями, ей-богу, нужно иметь доверие", – добавила сестра Меган.

Она раскритиковала принца Гарри за то, что в одном из интервью тот пожаловался, что никогда не был счастлив в Великобритании, и ему там не нравилось.

"Как к этому относятся жители Великобритании? Он сидел там и позволял своей жене издеваться над покойной королевой Елизаветой, когда она умирала, это было отвратительно", – вспоминает Саманта откровения зятя для СМИ.

Саманта и Меган Маркл Фото: Скриншот

Она предполагает, что Гарри потребуются "годы консультаций", чтобы вырваться из "мира фантазий", в котором он жил".

Меган и Саманта, сестры по отцу, уже давно находятся в противостоянии. Герцогиня Сассекская выступила против Саманты в интервью Опре Уинфри, заявив, что росла "единственным ребенком", но "хотела иметь братьев и сестер".

"В последний раз я видела Саманту, должно быть, не менее 18 или 19 лет назад, а до этого — за 10 лет до этого", – утверждала Меган.

Она также обвинила старшую сестру в том, что та хочет нажиться на ее популярности и даже вернула себе фамилию Маркл.

В свою очередь Саманта называет такие слова сестры клеветой и намерена добиться восстановления репутации через суд.

Ранее Фокус писал, что сводная сестра Меган Маркл потребовала от нее $75 тысяч.