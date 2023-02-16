Сводная сестра Меган Маркл потребовала от нее 75 тысяч долларов

Адвокат герцогини Сассекской уверен, что у Саманты нет оснований для судебного иска, поскольку его клиентка имеет право высказывать свое мнение.

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Саманта Маркл, старшая дочь Томаса Маркла, отца герцогини Сассекской, требует от своей знаменитой родственницы 75 тысяч долларов. Именно в такую сумму она оценила моральный ущерб, нанесенный ей Меган во время интервью Опре Уинфри в марте 2021 года, сообщает Hello.

По словам адвоката Питера Тиктина, Меган причинила своей сводной сестре "большой вред", предположив, что Саманта сменила фамилию обратно на Маркл только для того, чтобы нажиться после того, как сама Меган начала встречаться с принцем Гарри.

Старшая Маркл утверждает, что сказанное сестрой подвергло ее "унижению, позору и ненависти во всем мире". Также Саманту оскорбило, что Меган намерено лгала о том, что она росла единственным ребенком в семье.

[ + – ] Саманта Маркл и Меган Маркл

"Меган организовала кампанию по опорочению и разрушению репутации и авторитета своей сестры и ее отца, чтобы сохранить и продвигать ложное повествование об "из грязи в князи", которое [Меган] сфабриковала о своей жизни для королевской семьи и мировых СМИ", – заявила Саманта.

В свою очередь адвокат Меган Маркл Майкл Камп уверен, что у Саманты нет оснований подавать в суд за клевету. Он утверждает, что претензии, сделанные Самантой и ее адвокатом, были "откровенно оскорбительными для его клиента", и потребовал закрыть дело.

"Не каждое предполагаемое оскорбление должно рассматриваться в судебном порядке, и здесь это верно. Истец не согласен с собственными впечатлениями Меган о ее взрослении в детстве, но это не подходящий предмет для суда", – считает он. Юрист уверен, что Меган имеет право высказывать свое мнение "и даже критиковать" в соответствии с Первой поправкой.

И принц Гарри, и Меган должны будут дать видеозаписи показаний под присягой, если дело будет продолжено.

Судья Шарлин Ханиуэлл зарезервировала решение, но сказала, что она "изо всех сил пытается" выяснить, как, согласно законам Флориды, герцогиню можно обвинить в публикации якобы клеветнических заявлений.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл и принца Гарри высмеяли в новом эпизоде "Южного парка".