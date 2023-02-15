В "Южном парке" резко высмеяли принца Гарри и Меган Маркл

Создатели сериала устами героев назвали Гарри и Меган "глупым принцем и его глупой женой".

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Принц Гарри и его жена Меган Маркл стали объектом насмешек героев мультипликационного сериала "Южный парк". Их высмеяли в эпизоде "Всемирный тур по конфиденциальности", который появился в Сети.

Согласно описанию второго эпизода 26-го сезона сериала, "принц Канады и его жена пытаются найти уединение в маленьком горном городке". В тизере можно увидеть, как Кайл говорит своим друзьям: "Это серьезно сводит меня с ума. Я устал слушать о них, но я не могу уйти от них! Они везде. В моем чертовом лице".

Его лучший друг Стэн отвечает: "Послушай, Кайл, нам просто плевать на какого-то глупого принца и его глупую жену".

Создатели проекта Трей Паркер и Мэтт Стоун выпустили эту серию вскоре после того, как герцог Сассекский завершил свой промо-тур своих мемуаров "Запасной", а также после выхода сериала "Гарри и Меган" и подкаста жены принца "Архетипы". Несмотря на то, что пара постоянно говорит о своем желании конфиденциальности, она постоянно дает СМИ новые инфоповоды, в частности раскрывая все новые и новые истории об отношении со своими высокопоставленными родственниками из Великобритании.

"Южный парк", как и сериал "Симпсоны", часто позволяет себе резкую критику звезд политики, шоу-бизнеса и даже шутки в сторону религии. Например, первый эпизод нового сезона мультфильма для взрослых посвящен антисемитским вспышкам Канье Уэста, которого представляет невидимый друг Картмана Купидон Йе, а также высмеивает стремительный рост TikTok.

Начиная с первой серии шоу, получившей премию Пибоди (ежегодная международная премия за выдающийся вклад в радио и телевидение) в 1997 году, Паркер и Стоун размыли границу между хорошим и плохим вкусом. В сериале был эпизод, в котором Джесси Джексон настаивал на том, чтобы отец Кайла поцеловал его зад, чтобы извиниться за использование им расистских оскорблений, и изобразил Иисуса Христа, испражняющегося на бывшего президента Джорджа Буша-младшего и американский флаг.

Одной из распространенных тем является разглагольствование о знаменитостях. Паркер и Стоун любят подкалывать влиятельных звезд, показывая, например, удивительно нежную сторону Бритни Спирс, которая в эпизоде ​​снесла себе голову, но музыкальная индустрия продолжает заставлять ее выступать.

В 2011 году Паркер и Стоун использовали вымышленную канадскую королевскую семью в качестве замены британской королевской семье в эпизоде ​​под названием "Королевский пудинг", целью которого была свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон .

Ранее Фокус писал, что популярность принца Гарри и Меган Маркл снизилась в США до рекордных показателей после выхода мемуаров герцога Сассекского.