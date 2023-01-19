Популярность принца Гарри и Меган Маркл в США серьезно упала: в чем причина

Даже те, кто раньше поощрял выход мемуаров принца Гарри, ошеломлены его откровениями, нацеленными в первую очередь против его семьи в Великобритании.

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Принц Гарри и Меган Маркл, рейтинг популярности которых в Великобритании сильно упал, теперь не особо интересны и американцам. Как пишет Daily Mail со ссылкой на результаты опроса социологов компании Redfield & Wilton, нападки на королевскую семью, а также скандальные интервью и выход мемуаров обрушили популярность пары в США,

До публикации книги "Запасной" у Гарри рейтинг благосклонности составлял +38, согласно опросу 2000 американских избирателей, проведенному 5 декабря Newsweek. Сейчас же он составляет -7.

У Меган Маркл – аналогичная ситуация. С 5 декабря ее рейтинг упа с +23 до -13 по состоянию на 16 января. Опрос также показал, что женщинам чуть меньше нравится Маркл, чем мужчинам. На вопрос о том, был ли прав Гарри, рассказав в мемуарах об интимных разговорах с членами своей семьи, 44% ответили отрицательно, а 26% считают, что он был прав.

Мемуары герцога Сассекского "Запасной" стали самой продаваемой документальной книгой всех времен в день ее выпуска 10 января, возглавив чарты продаж по всему миру, в том числе в США, по словам ее издателя.

В ней младший сын британского короля рассказал о самых неожиданных вещах, таких как убийство 25 талибов в Афганистане и обмороженном пенисе, назвал себя донором органов для брата Уильяма и выплеснул все затаенные обиды на более старших по статусу родственников.

Даже те, кто поначалу поддержал намерения принца выпустить книгу, теперь говорят, что "мемуары чрезмерны и излишне жестоки" по отношению к его семье. В свою очередь немало СМИ и шоу критикуют Гарри, назвав его творение "чистым хаосом" и высмеивая историю про пенис. Дальше всех пошел комик Джимми Киммел, который в своей программе высмеял рассказ принца об обморожении интимной части тела и использовании для его лечения крема для губ принцессы Дианы. Ведущий зачитал историю, где представлены мультяшные рисунки Гарри и его обмороженного пениса, а также принцессы Дианы, которая с неба пытается помочь сыну.

"Больно смотреть, как принц Гарри непреднамеренно совершает самоубийство со своей новой книгой Spare в надежде создать свой собственный бренд", – написал критик Джитендр Сехдев.

Ранее Фокус писал о том, что, несмотря на все случившееся, король Карл III побаивается критиковать младшего сына. Более того, монарх скорее склоняется к тому, чтобы помириться с Гарри, поскольку боится еще более откровенных рассказов.